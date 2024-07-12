Bloomberg: Türkiye maliyetleri azaltmak için F-16 anlaşmasını küçültüyor

Bloomberg, Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosunu modernize etmek için ABD ile planlanan 23 milyar dolarlık savunma sözleşmesinde küçülmeye gittiği iddiasını ortaya attı. Haberde, maliyetleri azaltmak adına bazı savaş uçağı parçalarının yerel olarak üretilmesi için bir offset anlaşması yapmak istediği aktarıldı.

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından ABD, Türkiye'nin 40 adet yeni nesil F-16 satın alması ve 79 adet kit ve çok sayıda füze satın almasına onay vermişti. Bloomberg'in haberinde konuşan ve ismini açıklamayan Türk kaynaklar Türkiye'nin mali kesintiler nedeniyle milyarlarca dolar tasarruf etmek için daha az modernizasyon kiti ve mühimmat almaya çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dile getirmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Washington'da düzenlenen basın toplantısında yedek parçalarla ilgili konunun gündeme geldiğini dile getirmişti.

Lockheed Martin sözcüsü Bloomberg'in sorularına verdiği yanıtta şirketin "F-16 Blok 70 ve V yükseltme paketinin Türkiye için gelişmiş 21. yüzyıl güvenlik yetenekleri, gelişmiş NATO birlikte çalışabilirliği ve uygun işletme ve ömür devri maliyetlerinin en iyi karışımını temsil ettiğinden emin olduğunu" söyledi.

Dördüncü nesil F-16 jetleri için yapılan anlaşma Türkiye'nin hava kuvvetlerini güçlendirmesi beklenirken Bloomberg, teslimatların 2030 yılı civarında yapılmasının beklendiğini hatırlattı. Anlaşma kapsamında, radar, elektronik harp paketi, iletişim sistemi ve görev bilgisayarı da dahil olmak üzere çeşitli yükseltmeler de yer alıyor.

Ne olmuştu?

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına tepki olarak ABD, Ankara'nın Lockheed'in en gelişmiş savaş uçağı F-35'i satın almasını engellemişti. F-35'in orijinal ortaklarından biri olan Türkiye bir anda müşteri haline gelmişti.

NATO üyesi ülkeler S-400 hava savunma sisteminin F-35 savaş uçakları için risk oluşturabileceğinden endişe ediyordu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasını engelleyen Türkiye, daha sonra iki ülkeye yeşil ışık yakınca ABD'den de bu anlaşma için onay gelmişti.