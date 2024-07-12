GTO Başkanı Yıldırım’dan antidamping tepkisi

AYHAN DUMAN/GAZİANTEP

Azerbaycan’dan ithal edilen edilen PP Çuval ve Big Bag gibi polipropilenden mamul ürünlerin ithalatında uygulanan ilave gümrük vergisi, 30 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile sıfırlandı. İş dünyasında büyük yankı bulan karar sonrası Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu.

KARAR OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Gümrük vergisinin sıfırlanması kararını eleştiren Yıldırım, ‘’İptal edilen Antidamping bölge ekonomisinin lokomotifi polipropilenden mamul ürünler için büyük tehlike. 30 Haziran 2024 tarihli resmi gazetede yayımlanan karar ile Azerbaycan'dan ithal edilen PP Çuval ve Big Bag gibi polipropilenden mamul ürünlerin ithalatında uygulanan ilave gümrük vergisi sıfırlanmıştır. Yaklaşık 75 tesiste 20 bini aşkın kişiye istihdam sağlayan iç piyasadaki üreticileri korumak hedefi ile uygulanan antidamping vergisinin sıfırlanması bir çok olumsuzluğu tetikleyecektir’’ dedi.