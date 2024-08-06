'Paslanmaz'daki gerilimde sıcak gelişme: POSCO Assan da dernek kurdu

MERVE YİĞİTCAN

Ek vergi ve antidamping tartışmalarıyla sıcak bir dönemden geçen paslanmaz çelikte, hammadde üreticisi Posco Assan TST’den ‘dernek’ atağı geldi.

Posco Assan TST’nin Türk ortağı Kibar Holding’in CEO’su Haluk Kayabaşı’nın kurucu başkanlığını yaptığı Paslanmaz Çelik Sanayi Derneği (PASSAD) faaliyetlerine başladı.

Böylece sektörde Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD) ve Paslanmaz Çelik Derneği’nden (PASDER) sonra PASSAD da üçüncü dernek olarak çalışmalar yürütecek.

PASSAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, dernek paslanmaz çelik sektörünü güçlendirmek, kullanımını yaygınlaştırmak, üretici, kullanıcı ve tüketicilerin sorunlarını çözmek, paslanmaz çelik sektörünü gelişmesini sağlamak ve sektörü etkin bir şekilde temsil etmek üzere kuruldu.

Bu kapsamda PASSAD eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra paslanmaz çeliğin yararlarının ve malzeme olarak kullanımın öneminin kamuoyunda doğru bir şekilde algılanması için yazılı, görsel ve sosyal medya çalışmaları yürütecek.

Aynı zamanda paslanmaz çelik sektörünün gelişmesini ve güçlenmesini sağlamak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile iletişim içinde olacak olan dernek, ithalat ve ihracat uygulamalarında AB mevzuatı ve uluslararası genel kabul görmüş uygulamaların referans alınması ve sektörün güçlü bir şekilde gelişmesi için çalışmalar yaparak, teknik raporlar ve mevzuat önerileri hazırlayacak.

Buna ek olarak da mevcut standartları geliştirmek ve yeni standartların hazırlanması için üyeler, bakanlıklar, kurumlar, kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ile birlikte ortak çalışmalar gerçekleştirecek. Dernek paslanmaz çelik sektörünün döngüsel ekonomiye uyumu ve gelişmesi için de ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar da gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Antidamping gerginliği sürüyor

Hatırlanacağı üzere yılbaşında paslanmaz çelik ithalatında ek vergi yüzde 8’den yüzde 12’ye çıkarılmış, bu durum paslanmaz çelikten mamul üreten firmalarını tepkisini çekmişti. Ek vergi tartışmaları devam ederken, Posco Assan TST’nin başvurusu üzerine Ticaret Bakanlığı’nın Çin ve Endonezya’dan ithal edilen paslanmaz çelik için antidamping soruşturması başlatması gerilimi daha da tırmandırmıştı.