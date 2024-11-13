Pazarlıklara liderler başladı: Hangi parti ne kadar asgari ücret istiyor?

2025 yılı için belirlenecek asgari ücretin pazarlıklar aralık ayından hükümet, işveren ve işçi temsilcileri arasında başlayacak. Son yıllarda enflasyondaki yükselişin hızlanmasıyla öne çıkan asgari ücret zammı, hem ortalama ücretlere yakınsaması hem asgari ücretli sayısındaki artış hem de maaş zamlarında baz oran görülmesiyle öne çıkıyor.

Geçmiş enflasyon ve beklenen enflasyon tartışmalarının ortasında başlayacak olan asgari ücret pazarlıkları, 2024 yılında nisan ayından itibaren açlık sınırının altında kalan ve temmuz ayında zam almayan çalışan kesimin de beklentileri yüksek oluyor.

İşçi temsilcilerinin karşısına işveren otururken, hükümetin de enflasyon hedefiyle masaya temkinli oturacağı komisyon toplantılarının bu yıl hareketli geçmesi bekleniyor.

Siyasetin gündeminde öncelikli olan asgari ücret zammında hangi parti ne kadar zam telaffuz etti?

CHP: Asgari ücret talebimiz 30 bin TL!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Asgari ücret talebimiz 30 bin TL. Bu rakamın altında biz yokuz. İtiraza, mücadeleye devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Kimseyi yüzde 17, yüzde 20 ve yüzde 25 ile oyalamaya kalkmasınlar. Asgari ücrette 30 bin liradan aşağı bir rakamı asla kabul etmiyoruz." dedi.

İyi Parti’den ara zam şartı

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, temmuzda ara zam şartıyla, "İşverenlerin de durumu göz önünde bulundurularak temmuz ayında tekrar arttırılmak kaydıyla, 2025 yılının ilk yarısında net asgari ücret en az 28 bin lira olmalıdır. Bunun altında kalan ücret, Türk milletine zulümdür. Bu zulmün hesabını sormak da boynumuzun borcudur" dedi.

DEM: Asgari ücret en az 35 bin TL olmalı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Dünyada ilk defa halkına, emekçilere, çalışana açlık teklif eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Bize açlık teklif ediyorlar. Bize bir şey teklif etmiyorlar. Ancak biz sizin tahminlerinize güvenerek geleceğimizi heba etmeyeceğiz. Asgari ücret konusunda da partimizin tutumu nettir. Asgari ücretliler insanca yaşayabilecekleri bir ücret almalıdırlar. Asgari ücret en az 35 bin lira olmalıdır ve yılda iki kez güncellenerek artırılmalı" dedi.

Gelecek Partisi’nden küsuratlı açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi’yle ortak grup toplantısındaki konuşmasında, “33 bin 337 lira verirseniz ancak enflasyon karşısında asgari ücretliyi ezdirmemiş olursunuz" dedi.

YRP: Aylardır asgari ücret açlık sınırının altındadır

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Maalesef bu çetin gündem, hayat pahalılığının, geçim darlığının üzerine bir şal gibi örtülmüştür. İktidarın en büyük maharetinin gündem değiştirmek olduğu aşikardır. Türkiye'nin öncelikli gündemi açlıktır, yoksulluktur. Aylardır asgari ücret açlık sınırının altındadır. Asgari ücret yeni yılda 35 bin lira olmalıdır. En düşük emekli aylığı da asgari ücrete göre ayarlanmalıdır” diye konuştu.

Destici: En az yıl sonu enflasyon oranı kadar arttırılmalı

BBP Genel Başkanı Destici, asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zamlara ilişkin, "Asgari ücret, en az yıl sonu enflasyon oranı kadar arttırılmalı. Bu oran yüzde 40-45 civarında gerçekleşirse, asgari ücretin yaklaşık 25 bin liraya denk gelmesi gerekir” dedi.

Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önerdiği 30 bin lira asgari ücret hedefini ise "gerçekçi" bulmadığını kaydederek, "Bizim söylediğimiz rakam gerçekçidir. İşçi kardeşlerimizin yanı sıra küçük işletmeleri de düşünmeliyiz. Asgari ücretin 25 bin liranın altında olmaması şarttır." ifadelerini kullandı.

Emeklilerle ilgili de Destici, "Temmuz 2023'te emeklilere yapılan zam kök maaş üzerinden değil en düşük maaş üzerinden yapılmalıydı. Ocakta da bu haksızlık giderilmeli ve en düşük emekli maaşı 20-21 bin lira seviyesine çıkarılmalıdır" dedi.

HÜDA-PAR: Emeğin enflasyona karşı ezdirilmesi kabul edilemez

HÜDA-PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret için görüşmelerin başlayacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz, asgari ücrete en azından gerçekleşen enflasyon oranında bir zam yapılmasını teklif ediyoruz. Bize göre de bu rakam 2025 yılı için 30 bin liranın altına düşmemelidir çünkü biz asgari ücretlileri enflasyona ezdiremeyiz. Sermaye, iş gücü karşısında her zaman avantajlı durumdadır. Sermaye kollanırken, emeğin enflasyona karşı ezdirilmesi kabul edilemez. Dolayısıyla biz, 2025 yılı için asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini ifade ediyoruz."

Bakan Işıkhan: Herkesin mutabık kaldığı bir tutar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" dedi.