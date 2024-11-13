Bakan Işıkhan’dan asgari ücret açıklaması: Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz

Canan SAKARYA- ANKARA

TBMM Plan Bütçe Komisyonuna 2025 yılı bütçesini sunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, “Geçtiğimiz dönemde Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda; asgari ücreti net 17 bin 2 liraya yükselttik. Böylece 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 254 artırmış olduk. Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” dedi.

"Kalıcı refah sağlama prensibimizi, kararlılıkla sürdüreceğiz"

Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararına göre kamu görevlilerimiz ve emeklilere oransal olarak; 2024 yılında yüzde 15 + 10 oranında zam verildiğini kaydeden Işıkhan, “Enflasyon farkı ile birlikte Ocak ayında yüzde 49,25, Temmuz ayında yüzde 19,31 olmak üzere, kümülatif olarak yüzde 78,07 oranında artış yapılmıştır. 2025 yılında ise yüzde 6 + 5 oranında zam verilmiş olup, enflasyon farkının yüksek olması durumunda aradaki fark da enflasyon farkı olarak verilecektir . Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

En düşük emekli aylığını, 2024 yılı Ocak ayında 10.000 TL’ye 2024 yılı Temmuz ayında ise 12.500 TL’ye yükselttiklerini hatırlatan Işıkhan, “Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

"Yeni iş kanunu için çalışmalarımız sürüyor"

İş gücü piyasasındaki yeni dinamiklere uygun, iş barışını ve sosyal güvenliği güçlendirecek "Yeni İş Kanunu" hazırlıkları için çalışmaları titizlikle yürütüldüğünü kaydeden Işıkhan, “ Bu kanun tasarımı sürecinde, çalışma hayatının tüm paydaşlarının beklentilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, işveren ve işçi hakları arasında adil bir denge kurmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Bakan Işıkhan, Ulusal İstihdam Stratejisini de yakında kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.