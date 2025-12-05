Perakendeci hedef için fiyat artışını kıstı, indirimi artırdı

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Perakende sektörünün yılın en kritik dönemi olarak gördüğü kasım ayı kampanyaları sona erdi. ABD ve Avrupa’da rekor harcamalara sahne olan dönem, Türkiye’de ise markaların hedeflerini tutturabilmek için geçen yıla göre daha agresif indirimler uyguladığı bir kampanyayerışına dönüştü. Perakendeciler, tüketicinin düşen alım gücü nedeniyle fiyat artışlarını uzun süredir manşet enflasyonun altında tutarken, kasım ayında da adet satışlarını yükseltmek için geçen yılın üzerinde indirim stratejileri izledi. Birçok marka kasım ayını adet bazında artışla kapatsa da sektör genelinde maliyet artışlarının yüksekliği nedeniyle bu performansın kârlılıkta aynı karşılığı yaratmadığına dikkat çekiliyor.

İndirim oranları geçen yılın üzerinde belirlendi

Bu yıl kasım kampanyalarında öne çıkan ortak tablo, markaların fiyat artışlarını enflasyonun altında tutması ve hedefleri yakalayabilmek için indirim oranlarını geçen yılın üzerinde belirlemesi oldu. Tüketicinin düşen alım gücü, satışları tetikleyen en güçlü unsur olarak “indirim”i öne çıkardı. Perakendecilere göre kasım dönemi satışlarda adet bazında artış getirse de maliyet enflasyonu ile fiyat artışları arasındaki makas kapatılmadıkça, sektörün kârlılık baskısı devam edecek.

İPEKYOL GROUP CEO’SU UĞUR AYAYDIN:

Cüzdan payı bölünüyor

İpekyol Group CEO’su Genel Müdürü Uğur Ayaydın ekim ayında havaların erken soğumasının perakendeyi hareketlendirdiğini, bunun kasım ayına yüksek beklenti ile girilmesine yol açtığını söyledi. Ayaydın, ancak yoğun ekim trafiğinin kasımın başlangıcında yavaşlığa neden olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Kasımda ay sonunda hedeflerimizin üzerinde bir artış sağladık. Ancak bunun için geçen seneden daha yüksek indirim yapmak zorunda kaldık. Geçen yılki indirim oranı ile devam etseydik bütçenin gerisinde kalırdık. Tüketicinin alım gücü düştüğü için onu harekete geçirecek tek unsur ‘daha fazla indirim’ oldu.” Ayaydın, kasım kampanyalarının artık sadece elektronik ve moda sektörüyle sınırlı olmadığına, gıdadan mücevhere kadar birçok sektörün ‘Black Friday’ yaklaşımını kullanmaya başladığına dikkat çekti. Ayaydın: “Cüzdan payı tüm sektörlere dağılıyor. Toplam harcama BKM verilerinde pozitif görünür ama moda tarafı bu dağılım nedeniyle beklentinin biraz altında kaldı. Biz grup olarak adetlerde yüzde 18–20 artış yakaladık, bunun için de geçen seneye göre 4 puan daha fazla indirim yaptık” dedi.

ORKA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU:

Fiyat artışlarını enflasyonun altında tuttuk

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, giyim tarafında enflasyonun genel enflasyonun altında seyrettiğini, buna karşın maliyetlerde yüzde 50’lere varan bir artış olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Kasım ayında geçen yıla göre yüzde 7’lik büyüme sağladık ancak giyim enflasyonu manşetin altında. Sektörde yüzde 20–25 seviyesinde fiyat artışı var, enflasyon ise yüzde 30’un üzerinde. Buna karşılık maliyetlerde yüzde 50’lere ulaşan artış söz konusu. Dolayısıyla adetlerde yüzde 7–8 artış yeterli olmuyor. Maliyetleri tolere edebilmek için adetleri en az yüzde 15–20 artırmak gerekiyor. Yıl bazında adette yüzde 12–13 artışı yakalayacağız. Ciroda ise TL bazında yüzde 35–40 artış bekliyoruz. Ciro artışı maliyetleri yakaladığında kârlılık korunuyor.”

KİĞILI CEO’SU SENA SUERDEM:

Müşterinin fiyat-performans beklentisi belirgin şekilde arttı

Kiğılı CEO’su Sena Suerdem, kasım ayına hem mağazalarda hem de online kanallarda güçlü kampanyalarla girdiklerini, 11.11 ve Black Friday dönemlerinde tüketiciden yoğun ilgi aldıklarını söyledi. Suerdem, ayın son haftasında sektördeki genel yavaşlamaya paralel daha sınırlı bir artış yaşandığını belirtti. Geçen yılın aynı dönemine göre adet satışlarında yüzde 5 daralma olmasına rağmen cironun yüzde 33 yükseldiğini vurgulayan Suerdem, “Müşteri artık daha çok değer yaratan ürüne yöneliyor; fiyat-performans beklentisi belirgin şekilde arttı” dedi. İlk 11 aya bakıldığında adetlerde yüzde 15, ciroda yüzde 34 artış sağlandığını ifade eden Suerdem, kasım ayında en güçlü performansı uzun kol gömlek, triko ve pantolon kategorilerinin gösterdiğini aktardı. Hem iç pazarda hem ihracatta rekabetçi fiyat baskısının arttığını, tüketicinin daha seçici, araştırmacı ve kampanya dönemlerine duyarlı hale geldiğini belirten Suerdem, online satışların her ay yükseldiğini ve dijital taraftaki paylarının büyümeye devam ettiğini söyledi. Suerdem, TÜİK’in perakende güven endeksinin kasım ayında yüzde 0,9 artış göstermesinin, tüketicinin satın alma eğilimindeki toparlanmayı destekleyen önemli bir veri olduğunu da ifade etti.

LC WAİKİKİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK:

Kasım’da kontrollü pozisyon aldık

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, markanın indirim stratejisinin tek bir döneme bağlı olmadığını, müşteriye yıl boyunca fırsat sunma yaklaşımıyla hareket ettiklerini belirterek kasım kampanyalarına da bu nedenle daha erken ve kontrollü girdiklerini söyledi. Küçük, “LC Waikiki olarak temel stratejimizde ‘tek bir indirim dönemi’ anlayışı yok, müşterilerimize yıl boyunca çeşitli fırsatlar sunarken hem mağazalarımızda hem de online platformumuzda belirli dönemlerde indirim yapıyoruz. Bu stratejimizin doğal bir sonucu olarak, piyasadaki yüksek indirim yoğunluğunun yaşandığı Kasım ayına daha önce giriş yapıyor, müşterilerimizin bütçesini daha uzun bir süreye yayarak rahatlatmayı hem de Kasım ayı için daha kontrollü ve istikrarlı bir pozisyon almayı hedefliyoruz” dedi. Kasım ayının mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla geçtiğini, bunun özellikle AVM trafiğini ve kışlık ürün satışlarını olumsuz etkilediğini ifade eden Küçük, “Kasım ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 7-8 derece üzerinde seyretmesi nedeniyle AVM girişlerinin az olması özellikle kışlık satışlarının beklediğimiz gibi olmamasına neden oldu. Ekim ayında ise hava sıcaklıklarının düşük olması nedeniyle Ekim ayının Kasım ayına göre daha iyi geçtiğini söyleyebilirim” değerlendirmesini yaptı. LC Waikiki’nin yılı global ölçekte adet bazında yüzde 5, dolar bazında ise yüzde 12–15 büyümeyle kapatmayı öngördüğünü belirten Küçük, 2026 için de dengeli ve sürdürülebilir büyüme stratejisinin devam edeceğini vurguladı.

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL GENEL MÜDÜRÜ MUHSİN ERKOÇ:

Müşteri daha fazla indirim bekliyor

Avrupakent Gayrimenkul Genel Müdürü Muhsin Erkoç, kasım ayında indirimlerin yanı sıra soğuyan havanın da AVM’lerde ziyaretçi trafiğini artırdığını anlattı. Erkoç: “Birçok AVM kasım kampanyalarının yanı sıra yılbaşı kampanyalarına başladı. Bunlara yönelik etkinlikler de düzenleniyor. Bu nedenle kasım ayı kampanya dönemi iyi geçti. Geçen aylara göre yüzde 20, geçen yılın kasım ayına göre ise yüzde 5’e yakın ziyaretçi trafiğinde artış yaşadık. Bunda bu kasım döneminde daha agresif indirim kampanyalarının düzenlenmesinin etkisi de yüksek. Artık müşteri beklentisi de bu yönde evrildi. Daha fazla oranda indirim beklentisi oluştu günümüz ekonomik koşullarında” ifadelerini kullandı.