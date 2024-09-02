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Petrol fiyatlarında 'Arz, talep dengesizliği' düşüşü

Petrol fiyatları, Çin'in talep görünümüne ilişkin süregelen endişeler ve OPEC ile müttefiklerinin ekim ayından itibaren arzı kademeli olarak artıracağına dair artan beklentiler nedeniyle düşüyor.

Haber Merkezi
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Petrol fiyatlarında 'Arz, talep dengesizliği' düşüşü
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Brent ham petrolü yüzde 0,4 düşüşle varil başına 76,63 dolar olurken, WTI yüzde 0,3 düşüşle varil başına 73,31 dolar oldu.

Son Çin PMI verileri, imalat faaliyetlerinin ağustos ayında üst üste dördüncü ay daraldığını göstererek dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısındaki zayıflığın devam ettiğine işaret etti.

Bu arada, bazı analistler Libya'daki üretim kayıplarının OPEC+ üyelerine piyasaya bazı varilleri yeniden sokmak için alan bırakabileceğini söylüyor.

ING analistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, “Süregelen talep endişeleri göz önüne alındığında, grubun herhangi bir arz artışını erteleyeceğini düşünen piyasanın giderek büyüyen bir kısmı vardı. Şimdi ise, grup Libya'dan kaynaklanan arz kesintilerinin arzı arttırmak için bir fırsat sunduğuna inanıyor olabilir” değerlendirmesini yaptı.

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