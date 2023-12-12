Peynirde çok fazla çeşit, taklit ve tağşişin boyutlarını artırıyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, peynirde çok fazla çeşit bulunmasının taklit ve tağşişin boyutlarını artırdığını bildirdi.Sayısı fazla olan ürünün denetiminin de güç olduğunu söyleyen Bayraktar, 4 kata varan fiyat artışının tüketicinin alım gücünü azalttığını bildirdi. Peynir üretiminde haksız kazanç sağlamak ve birim maliyeti düşürmek için süt yağı haricinde yağ kullanıldığını kaydeden Bayraktar, koyun ve keçi peynirlerine ise inek sütü karıştırıldığını ifade etti. Ürünün yapısını sertleştirmek için nişasta, küf ve maya oluşumunu engellemek için ise izin verilenden fazla natamisin (koruyucu katkı maddesi) kullanıldığını söyledi.

Tost peyniri diye satılan peynirlere dikkat

Piyasada tost peyniri, üçgen peynir, kahvaltılık peynir gibi eritme peynirlerin sorunu daha da önemli hale getirdiğinin altını çizen Bayraktar, “Bu peynirler birçok peynir çeşidinin süt tozu ve tereyağı bazlı süt ürünlerinin ve homojenliği sağlayıcı kimyasal maddelerin karıştırılması ile yüksek sıcaklıklarda işlenerek elde edildiği için tağşişe en açık ürünlerdir. Ne yazık ki tüketicilerimizin bütün tağşiş ve taklitleri fark etmesi de mümkün değildir. Halk sağlığını tehdit eden bu konuda kontrol ve denetimlerin sıkılaştırılarak, taklit ve tağşişe yeltenenlere müsaade edilmemesi gerekiyor. Tüketicilerimizin de ürünleri ambalajlı ve etiketli, güvendikleri markalardan almaları yararlarına olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

“Üretimde 9’uncu ihracatta 25’inci sıradayız”

Dünya peynir üretiminde 9’uncu sırada olan Türkiye’de 200’e yakın peynir çeşidi bulunduğu bilgisini veren Bayraktar, “Dünyada yaklaşık 22 milyon ton peynir üretiliyor ve 39,3 milyar dolarlık ihracat yapılıyor. Ülkemiz 723 bin ton üretim ile dünyanın 9’uncu, Avrupa Birliği ülkeleri arasında 6’ncı sırada yer alıyor. Dünya peynir üretiminde ABD 6,4 milyon ton ile ilk sırayı alırken, ABD’yi 2,5 milyon tonla Almanya, 1,7 milyon tonla Fransa, 1,2 milyon tonla İtalya, 1,1 milyon tonla Rusya, takip ediyor” dedi. Peynir çeşidinin 200 civarında olmasına rağmen ihracatın 203 milyon dolarla kaldığına vurgu yapan Bayraktar, ihracatta dünya sıralamamızın ise 25’incilik olduğunu belirtti.

Peynir ihracatında birim fiyatın 4.18 dolar olduğunu aktaran Bayraktar, “İtalya 2 kat, Fransa 1,4 kat, Hollanda ise 1,3 kat daha pahalıya satıyor. Bu durum hedef pazarlara girmek kadar mevcut pazarlardaki payımızın da artırılmasına yönelik çalışmaların artırılması gerektiğini gösteriyor” dedi.

“Çiğ süt fiyatları güncellenmeli”

Üretimdeki sorunlar çözülmeden dış pazarda rekabet etmenin mümkün olmadığını vurgulayan TZOB Başkanı Bayraktar, “Çiğ süt fiyatları değişen piyasa koşullarına göre güncellenmeli, süt üreticilerimiz mağdur edilmemelidir. Ülkemizde üretilen sütün büyük bir kısmı, çiftçilerimizi kırsalda tutan, küçük aile işletmeleri tarafından üretiliyor. Bu sektörü ayakta tutan aile işletmeleridir. Bu işletmeler üretime küstürülmemeli, ayakta kalması sağlanmalıdır” dedi.

PEYNİRDEKİ SAHTECİLİK YÖNTEMLERİ

1- Süt yağı haricinde yağ kullanılıyor

2- Koyun keçi peynirine inek peyniri karıştırılıyor

3- Ürünü sertleştirmek için nişasta katılıyor

4- İzin verilenden fazla natamisin (koruyucu) kullanılıyor