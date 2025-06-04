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Fındık ihracatından 1,4 milyarlık gelir elde edildi

Türkiye, 2025 yılının 5 ayında 126,6 ton fındık satıldı. Yapılan bu ihracattan 1 milyar 41 milyon dolar gelir elde edildi.

Haber Merkezi
AA
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Fındık ihracatından 1,4 milyarlık gelir elde edildi
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Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Mayıs 2025 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 41 milyon dolar karşılığında 126 bin 611 ton fındık satıldığı belirtildi.

Geçen sezonun aynı döneminde 125 bin 467 ton fındık dış satımı yapıldığı ve 1 milyar 13 milyon dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

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