Fındık ihracatından 1,4 milyarlık gelir elde edildi

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Mayıs 2025 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 41 milyon dolar karşılığında 126 bin 611 ton fındık satıldığı belirtildi.

Geçen sezonun aynı döneminde 125 bin 467 ton fındık dış satımı yapıldığı ve 1 milyar 13 milyon dolar gelir sağlandığı kaydedildi.