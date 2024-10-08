Piyasa 'sıkılaşmaya' gelemiyor: Gecelik faiz, politika faizinin altında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından uygulanan parasal sıkılaştırmanın etkilerinin piyasaya yansıyıp yansımadığını gösteren gecelik referans faiz ekim ay başından bu yana politika faizinin üstünde tutunamıyor.

Geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde olması ve TCMB’den izlenen açıklamalarda faiz indirim beklentileri ötelendi.

Merkez Bankası, para politikasında sıkılığın korunmaya devam edileceği ve alınacak bir miktar daha mesafe olduğunu söylediği ortamda, gecelik faiz yüzde 50’nin üzerinde kalamıyor.

Rezervlerde artış, likiditede fazla yaratıyor

Gecelik faiz, ekim ayında sadece bir gün politika faizi seviyesine çıkarken, dün yüzde 49,82'ye geriledi.

Gecelik faiz oranı geçen ay yüzde 47'li seviyelere geriledikten sonra yükselişe geçmişti.

Aynı dönemde likidite fazlası 400 milyar TL'den 270 milyar TL seviyesine gerilerken, likidite fazlasını oluşturan ana unsurun TCMB'nin Nisan 2024’ten bu yana 97 milyar dolar seviyesindeki rezerv birikimi olmaya devam ediyor.

Reuters anketine göre, kasım ayından önce yapılması beklenmeyen, hatta çoğunluğun 2025 yılında başlamasını beklediği faiz indirimi beklentileri ötelenmeye devam ediyor.

Son çeyrek enflasyon verilerinde kasım ayı beklenirken, piyasalarda faiz indirim döngüsü beklentileri de netleşecek.