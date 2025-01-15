Piyasadaki elektrogitarları beğenmedi, fabrika kurdu

MURAT KÜÇÜK / ANTALYA

Piyasadaki elektrogitarlardan istediği müziği alamayınca farklı arayışlara yönelen Türkiye’nin tanınmış gitaristlerinden Cem Köksal’ın yolu daha gelişmiş özelliklere sahip elektrogitarlar üretmeyi düşündüğü bir dönemde, iş insanı Bayram Tekçe ile kesişti. Fikirlerini Tekçe’ye açan ve ondan da destek gören Cem Köksal, 2018’de Shark Gitar markasını yarattı ve Ar-Ge çalışmalarına başladı. Ortaklığa daha sonra iş insanı Bahtiyar Balcı da katıldı.

6 yıl boyunca hem müzisyen hem de yatırımcı olarak Ar-Ge çalışmalarını yürüten Cem Köksal, hayal ettiği ve kendi deyimi ile elektrogitarı yeniden tanımlayan ürünü 2024’te tamamladı. Bu yıl Antalya OSB’deki bin 600 metrekarelik fabrikada seri üretime başlayan Shark Gitar, 25 kişilik ekibi ile ayda 150 elektrogitar üretme hedefi için düğmeye bastı.

2026 yılında aylık üretimi 500’e çıkartmayı hedeflediklerine dikkat çeken Köksal, 2027’de ise aylık 1.000 adete ulaşmayı planladıklarının altını çizdi. Shark Gitar, 2023’te Nevzat Aydın ve Neo Portföy’ü de içine alan 14 ayrı kurumsal ve bireysel yatırımcının katılımıyla birinci turda 2 milyon 500 bin Euro yatırım aldı. Bu hamle Nevzat Aydın’ın ilk sanayi yatırımı oldu. Yatırımın toplam maliyeti ise 5 milyon Euro’yu aştı. İlk prototip çıkana değin tohum yatırımların tutarı ise 1 milyon 100 bin Euro’yu buldu.

“Guitar v2.0’ı yarattık”

Shark fabrikasının dünyanın en gelişmiş uçtan uca gitar üretim tesisi olduğunu söyleyen Köksal, ürettikleri elektrogitarları; ‘Guitar v2.0’ olarak tanımladıklarını belirtti. Elektrogitarın 1932 yılında icat edildiğini ifade eden Köksal, “Elektrogitar o tarihten itibaren teknoloji olarak değişmedi. Biz ise 90 yıllık elektrogitarı geliştirdik ve Guitar v2.0’ı yarattık” dedi.

Köksal; Shark Gitar’ı geleneksel elektrogitarlardan ayıran başlıca özellikleri şöyle açıkladı: “Sapı değiştirilebilir ilk elektrogitarı yaptık. Gitarın sesine ana karakteri veren pickup aparatlarını küçülterek değiştirilebilir hale getirdik. Böylece birden fazla gitar ihtiyacını tarihe gömdük. Geleneksel ayak pedallarını gitarın içine aldık. Böylece birden fazla gitar ihtiyacına gerek kalmadı. Gitarı demonte hale getirerek, yol kazalarını engelledik. Bu konu müzisyenlerin büyük problemlerinden biri. En önemlisi de farklı sap ve gövdeleri birlikte kullanma imkanı yarattık.”

■ Birçok teknolojisi patentli

Shark teknolojisinin birçok konuda patent alarak fark yarattığını dile getiren Cem Köksal, “Çok amaçlı titanyum tremolo, manyetik modüller, elektronik modül, Shark analog FX kartları, sap-gövde bağlantısı ve titanyum sap tasarımı, Guitar v2.0’ı var eden patentli teknolojilerdir” şeklinde konuştu.