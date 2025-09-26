Platin de partiye katıldı!

EVRİM KÜÇÜK

Değerli metaller piyasasında bu yıl altın ve gümüşün başını çektiği güçlü yükseliş dalgasına platin de katıldı. 2025’in son çeyreğine girmeye hazırlanan yatırımcının güvenli liman arayışını sürerken. platin yılın en iyi getiri sağlayan emtialarından biri olarak öne çıktı. Küresel arz baskıları, Çin kaynaklı güçlü talep ve yatırımcıların yeniden piyasaya dönmesiyle birlikte, platin fiyatları son 11 yılın zirvesine ulaştı.

Yılbaşından bu yana %71 getiri

Uzun yıllar boyunca altın ve gümüşün gölgesinde kalan platin, bu yıl dramatik bir geri dönüş yaptı. Mayıs ayında Dünya Platin Yatırım Konseyi’nin (WPIC) yeni bir yıllık arz açığı öngörmesini yinelemesinin ardından yatırımcı ilgisi hızla arttı.

Mayıs ve Temmuz ayları arasında fiyatlar yaklaşık yüzde 51 yükselirken, Eylül ayı sonunda platin dün öğle saatlerinde ons başına 1.528 dolara doların üzerine çıkarak Temmuz 2014’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bu performansla platin, 2025 yılında yüzde 71’lik yılbaşından bu yana getirisiyle, başlıca emtialar arasında en iyi performans gösteren ürün oldu.

Platin-altın makasında daralma da dikkat çekiyor. Nisan ayında altın ile platin arasındaki fiyat farkı tarihi bir seviyeye ulaşarak 3,54 oldu. Bu farkın 2,56 seviyesine gerilemesi, yatırımcıların platin piyasasına yeniden yöneldiğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Arz tarafında Güney Afrika kaygısı

Platin piyasasındaki yükselişin temel nedenlerinden biri arz tarafındaki sıkışma oldu. Dünya Platin Yatırım Konseyi’ne göre, Güney Afrika’nın platin maden üretimi 2025’te yüzde 6 düşecek.

Güney Afrika’nın zayıf elektrik altyapısı ve sınırlı yatırım ortamı, yeni üretim kapasitesi oluşturmayı zorlaştırıyor.

Geri dönüşüm faaliyetleri hafif toparlansa da, hacimler hâlâ tarihsel olarak düşük seviyelerde kalıyor. Toplam küresel platin arzının yüzde 3 düşerek 7,03 milyon onsa gerilemesi bekleniyor.

Valterra Platin CEO’su Craig Miller, platin grubu metallerin küresel birincil üretiminin 10 yıl içinde yüzde 20 azalabileceği uyarısında bulunarak uzun vadeli arz baskısına dikkat çekti.

Yatırımcı talebi endüstriyel zayıflığı dengeliyor

Talep tarafında sanayi ve otomotiv sektörlerinde zayıflama gözlenirken, yatırımcı ilgisi hızla artıyor. Yavaşlayan otomotiv üretimi ve durgun endüstriyel aktivite, platin talebinin geleneksel kanallarını sınırlasa da yatırım ve mücevherat sektörleri bu açığı kapatıyor. WPIC, özellikle Çin’deki toparlanmanın etkisiyle mücevher talebinin 2025’te %11 artarak 2,23 milyon onsa ulaşacağını öngörüyor. ETF’lerdeki mütevazı artış ve yatırımcıların platin piyasasına yeniden dönüşü, fi yatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

2025’in en parlak emtiası

Platin, yılın başında görece durgun bir seyir izlerken, Mayıs ayından itibaren başlayan hızlı yükselişle yatırımcıların radarına girdi. Arz sıkışıklığı, Çin kaynaklı güçlü mücevher talebi ve yatırımcıların yeniden piyasaya dönmesiyle birlikte platin, 2025’in son çeyreğinde değerli metaller piyasasının yıldızı haline geldi. Ancak uzmanlara göre kısa vadede düzeltme hareketleri yaşanması mümkün. Özellikle merkez bankalarının altın alımlarında olası bir yavaşlama platine de yansıyabilir. Ayrıca Fed beklendiği kadar güvercin hareket etmezse bu da değerli metallerin hızını kesebilir. Yine de ABD’nin mali güvenilirliğine ilişkin endişeler ya da Fed’in faiz indirimlerinin devam etmesi uzmanlara göre fiyatları yeniden yukarı itecek. Arz-talep dengesizliği ve jeopolitik riskler de platinin önümüzdeki dönemde de yatırım portföylerinde güçlü bir yer tutmasını sağlayabilir.