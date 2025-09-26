Bien&Qua, global seramik liginde ilk 5’e girecek

HANDAN SEMA CEYLAN

İtalya’nın Bologna kentinde düzenlenen seramik sektörünün en prestijli etkinliği Cersaie Fuarı, bu yıl da Türk şirketlerinin gövde gösterisine sahne oldu. Fuarın en geniş alanlı Türk katılımcısı olan Bien & Qua, yeni yatırımları, ihracat performansı ve düzenledikleri geleneksel gala gecesiyle dikkat çekti. Grup, 10 milyar TL’lik dev yatırımla üretim kapasitesini 200 milyon metrekarenin üzerine çıkararak dünyada ilk 5 üretici arasına girmeye hazırlanıyor.

Q Yatırım Holding yapı kolunda faaliyet gösteren Bien ve Qua, toplamda 6 fabrikayla üretim yapıyor. Aydın Çine’de devreye alınan yeni Biq Slab Maxton fabrikasıyla birlikte grup, yıllık üretim kapasitesini 100 milyon metrekareden 200 milyon metrekareye taşıdı.

Haziran 2025’te faaliyete geçen Maxton yatırımı için 10 milyar TL harcandığını belirten Bien & Qua İhracattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Çakır Suna, “Bu kapasiteyle globalde ilk 5 üretici arasına giriyoruz. Haziran’da açılan ilk slab hattımızın ardından yatırımlar kademeli olarak devam ediyor” dedi.

Kömürden seramiğe 60 yıllık yolculuk

Şirketin köklerinin 1964 yılında kömür madenciliği ile atıldığını kaydeden Suna, “1965’te Bozüyük Seramik’in satın alınmasıyla yapı sektörüne giren grup, 2006’da markayı Bien adıyla yeniden konumlandırdı. İkinci kuşak yönetici Ali Ercan’ın vizyonuyla 2016’da Qua markası devreye girdi. Bugün grup, 100’den fazla şirket ile sadece seramikte değil, turizm, finans ve enerji alanlarında da faaliyet gösteriyor. Yapı grubunda ise 3600’den fazla çalışan istihdam ediliyor” diye konuştu.

İhracatta yüzde 30 pay 100’den fazla ülkeye açılım

Bien & Qua’nın Türkiye’nin toplam seramik ihracatının yaklaşık yüzde 30’unu tek başına gerçekleştirdiğini kaydeden Suna, şunları söyledi: “100’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. ABD, Almanya, İngiltere ve İtalya’da iştiraklerimiz var. 2024 yılında sektörün genel ihracatı metrekare bazında yüzde 27 artarken, grup yüzde 137 büyüme kaydetti.2025’in ilk yarısında ise sektör genelinde yüzde 3 küçülme yaşanırken, Bien & Qua ihracatını yüzde 58 artırmayı başardı.”

Slab yatırımı ile büyük projelere odaklanıyor

Çine’de devreye giren Biq Slab Maxton fabrikasında 160x320 cm ebatlarında, 12 mm kalınlığında porselen karolar üretiliyor. Bu büyük ebatlı ürünlerin özellikle tezgâh, otel, AVM ve dış cephe projelerinde kullanıldığını belirten Suna, “Amacımız küçük metrekarelerden devasa projelere kadar her alanda var olmak” dedi.

876 METREKARELİK STAND, 1000 KİŞİLİK GALA: Q Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ercan ile Bien&Qua&BiQ Slab Maxton İhracat Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Çakır Suna, Bologna’nın tarihi saraylarından Palazzo Re Enzo’daki gala yemeğinde misafirlerini ağırladı. Geceye sektörün önde gelen isimlerinden potansiyel müşterilere kadar 1000’in üzerinde davetli katıldı. Öte yandan Cersaie’deki 876 metrekarelik fuar alanını da 2 bin 500 kişi ziyaret etti.

■ İngiltere’de stratejik satın alma

İhracat ağını güçlendirmek için stratejik satın almalara da imza atan grup, İngiltere’de 52 yıllık yapı marketi zinciri Tilefl air’i bünyesine kattı. Tilefl air’in 9 showroom'u bulunduğunu belirten Çiğdem Çakır Suna, “Her pazara lokal olarak nüfuz etmeyi hedefl iyoruz. İngiltere’de bu satın alma ile dağıtım ağımızı güçlendirdik” diye konuştu.

■ Suriye pazarı: İlk 6 ayda 1,18 milyon $ satış

Grup için yeni hedef pazarlardan biri de savaş sonrası yeniden yapılanma sürecindeki Suriye. Türkiye’nin Suriye’ye yaptığı toplam seramik ihracatının yüzde 37’sini Bien & Qua gerçekleştiriyor. 2025’in ilk 6 ayında gruptan 231 bin metrekare, 1,18 milyon dolarlık satış gerçekleşti. Toplamda ise Türkiye’nin Suriye’ye ihracatı 627 bin metrekare, 3,3 milyon dolar seviyesinde.

■ 1500 kişilik yeni istihdam

Maxton yatırımının ilk fazında 600 kişiye istihdam sağlanırken, tamamlandığında bu sayının 1500’ü aşması bekleniyor. Qua’da 1105, Bien’de 1476 çalışan görev yapıyor. Yapı grubunun toplam istihdamı ise 3600’ü geçiyor.