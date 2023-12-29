Poşet katılım payı 60 kuruşa yükseldi, müşteriye satış 25 kuruşta kaldı

ANKARA (EKONOMİ) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Kanunu uyarınca alınacak geri kazanım katılım paylarının 2024 yılında geçerli olacak tutarlarını belirledi.

Buna göre hâlen marketlerde tüketiciye 25 kuruştan satılan plastik alışveriş poşetlerinin geri kazanım katılım payı 60 kuruş olarak belirlendi. Alışveriş poşetlerinin 25 kuruş olan tüketiciye satış fiyatı ise değişmedi.

0,33 litrelik içecek ambalajı 6 kuruş, 1,5 lt ve üzeri içecek ambalajı 24 kuruş, kutu içecek ambalajı 18 kuruş olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, Binek araç lastiğinde 19 TL, akü 190 kuruş/kg, çinko karbon pil 19 TL/adet geri kazanım katkı payı alınacak.