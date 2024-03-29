Powell’dan enflasyon verisi değerlendirmesi

San Francisco Fed’in ‘Makroekonomi ve Para Politikaları Konferansı’nda konuşan Powell, bugünkü enflasyon verisinin beklentilerine paralel olduğunu söyledi.

Powell, PCE enflasyon Ocak verisinin yüksek olmasına dair “Yılın 2. yarısında olduğu gibi düşük değildi. Ancak kesinlikle görmek istediğimiz yere yakın” ifadesini kullandı.

ABD ekonomisinin ve büyümenin güçlü olduğunu ve faiz indirimi için acele etmelerine gerek olmadığını belirten Powell, Faiz indirilmeden önce daha fazla güvene ihtiyaç olduğunu ifade etti.

ABD’de PCE fiyat endeksi şubatta yıllık yüzde 2,5 arttı. Aralık ayındaki artış yüzde 2,4 olmuştu. Çekirdek PCE ise aylık yüzde 0,3 arttı, Powell geçen hafta çekirdek enflasyonun yüzde 0,3’ün altında olacağını söylemişti.