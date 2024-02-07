Prof. Dr. Celal Şengör iki büyük markanın kurucusu olan dayısı Semih Sipahioğlu'nu anlattı

KAFA TV’nin YouTube kanalında paranın icadı ve kullanımına ilişkin konuşan Prof. Dr. Celal Şengör, ailesiyle ilgili bilgi verdi. Şengör, dayısı Semih Sipahioğlu’nun Tamek ve Fruko Gazoz markalarının kurucusu olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Celal Şengör, 1950'li yılların ortasında "Kadınlar ileride çalışacak" diyerek konserve üretim merkezi kurmak isteyen Sipahioğlu'nun Tamek'i kurduğunu söyledi.

1959 yılına gelindiğinde dayısı Sipahioğlu'nun bir meyve suyu ve gazoz üretme fikrini ortaya attığını söyleyen Şengör, "Dayım ilk defa Türkiye'de yaygın satılan gazoz markası olan Fruko markasını ortaya çıkarıyor" dedi.

Tamek ve Fruko markaları

Tamek; salça, ketçap, bezelye konservesi, reçel, meyve suyu, mısır, tropik kokteyl ve turşu gibi gıda ürünleri pazarında faaliyet gösteren bir şirket.

1955’te Bursa Osmangazi’ye bağlı Demirtaş beldesinde faaliyete geçen Tamek’in kurucularından Mehmet Sipahioğlu, yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör’ün dayısı.

Sipahioğlu şirketi Alman bir ortak ile kuruyor, kısa süre sonra ortaklıktan ayrılıyor. Şirket adını ise Türk Alman Meyve Ekstreleri Kumpanyası'nın baş harflerinden alıyor.

Tamek 1992'de Türkiye'nin ilk diyabetik reçelini ve 1993'de ilk teneke kutulu meyve suyunu üretti.

Günümüzde merkezi İstanbul’da bulunan Tamek Holding, gazlı içecek markası Fruko’yu 1967 yılında kurmuştu.

“On yüz bin milyon baloncuk” reklamıyla bir kuşağın hafızasında yer eden Fruko, 2002 yılında ABD’li içecek devi PepsiCo’ya satılmış..