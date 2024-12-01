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Prof. Dr. Hakan Kara: Yüksek gelirli ülkeler grubuna girmiş olabiliriz

Prof. Dr. Hakan Kara, TÜİK’in açıkladığı büyüme verilerinde son iki çeyrekte üst üste daralan Türkiye ekonomisi teknik resesyona girerken, alım gücü düşen vatandaşın durumuna karşın kişi başına düşen milli gelirdeki artışla, yüksek gelirli ülkeler grubuna girmiş olabileceğimizi söyledi.

Şeyda Uyanık
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Prof. Dr. Hakan Kara: Yüksek gelirli ülkeler grubuna girmiş olabiliriz
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi 2024 yılı üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 büyüdü. Ancak çeyreklik bazda bakıldığında 2024 yılı ikinci ve üçüncü çeyreklerinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 oranında daralma görüldü. Bu da teknik anlamda bir resesyon demek oluyor.

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Büyüme verilerinin yine teknik bir detayı daha ilgi çekici oldu.

Yüksek gelirli ülkeler ligi

Merkez Bankası eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Türkiye ekonomisinin teknik resesyona girdiğini söylerken, diğer yandan da kişi başına düşen milli gelirde yapılan hesaplamaya göre Türkiye yüksek gelirli ülkeler grubuna da girebileceği tahmin edildi.

2023 yılı GSYH verilerine göre Türkiye’de kişi başı GSYİH cari fiyatlarla 311 bin 109 TL, ABD doları cinsinden 13 bin 243 dolar olmuştu.

Prof. Dr. Hakan Kara, kişi başı gelirin 15 bin dolar seviyelerinde olduğunu tahmin ederek, “Ekonomimiz teknik resesyon (iki çeyrek üst üste daralma) yaşasa da $ cinsinden kişi başı milli gelire göre yüksek gelirli ülkeler grubuna girmiş olabiliriz” dedi.

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