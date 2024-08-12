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Prof. Dr. Hakan Kara, işsizlik verilerini “Sabır testi” diyerek yorumladı!

İşsizlik verilerinde haziran ayında artış dikkat çekti. Prof. Dr. Ali Hakan Kara ve ekonomistler yükselişi yorumladı.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Hakan Kara, işsizlik verilerini “Sabır testi” diyerek yorumladı!
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TÜİK, İşgücü İstatistikleri Haziran 2024 verisi açıklandı.

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Veride işsizlikteki artış dikkat çekerken, atıl işgücündeki artışın ise daha keskin olduğu görüldü.

Öncü göstergelerin çoğu ekonomide yavaşlamaya işaret ederken, işsizlikteki yükseliş de bu açıdan yakından takip ediliyor.

"Aslında, ekonomi yeni yavaşlamaya falan başlamadı"

Bilkent Öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medyada işsizlik verilerine yönelik, “Ekonomi yönetimi açısından asıl sabır testi şimdi başlıyor” dedi.

Makroekonomi Çalışmaları Programı Direktörü Ali Çufadar, “İşsizlik artıyor muymuş? Neden acaba? İç talep mi belirgin düşüyor ki? Ne demiştik? ‘Sonbaharda sert bir yüzleşme yaşayacağız.’ ‘Turpun büyüğü heybede.’ Neden, ekimde faiz indirimi koşulları oluşacak diyorduk?” yorumu sonrasında, “Aslında, Ekonomi yeni yavaşlamaya falan başlamadı; Saha çok net olarak yavaşlamanın mayısta başladığını söylüyordu. Ben de “Canlı iç talep şehir efsanesi, herkes ekonomideki yavaşlamayı konuşacak; coming soon…” diyordum. Yavaşlamanın hissedilir başlangıcını not edelim” dedi.

“Merkez Bankası’nı faiz indirimine zorlar”

Ekonomist Güldem Atabay, işsizlik verisi için, “İşsizlik oranında bu gidişat TCMB'ye 2024 sonunda faiz indirtir” yorumunu yaptı.

Çalışma iktisatçısı Prof. Dr. Aziz Çelik, “Mehmet Şimşek'in bugün paylaşamayacağı işsizlik grafiği!” yorumu ile atıl işgücü verilerini paylaştı. 

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