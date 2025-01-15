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Prof. Dr. Hakan Kara vatandaşın enflasyon hedeflerine neden inanmadığını açıkladı

Prof. Dr. Hakan Kara, bütçe sonuçlarındaki kamu harcamalarını işaret ederek, vatandaşın enflasyon hedeflerine neden inanmadığını açıkladı. 2025 bütçe sonuçlarına yönelik de değerlendirmesini paylaştı.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Hakan Kara vatandaşın enflasyon hedeflerine neden inanmadığını açıkladı
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Merkezi yönetim bütçesi aralık ayında rekor açık verirken; 2024 yılının tamamında bütçe açığı 2,1 trilyon TL oldu. 2024'de bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 4,8 oldu.

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Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, bütçeye yönelik yaptığı değerlendirmede, vatandaşın enflasyonda düşüşe neden inanmadığını anlattı.

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Enflasyon hedefinin %33 olarak belirlendiği bir yılda faiz dışı kamu harcamaları %63 artmış. Sonra soruyorlar vatandaş neden enflasyon hedeflerine inanmıyor diye. İşte bu yüzden inanmıyor” dedi.

2025 öngörüsünü yineledi

Prof. Dr. Hakan Kara, faiz ödemelerine yönelik değerlendirmesinde de “8 ay önce yaptığım bu paylaşımda kamu faiz ödemelerinin 2025 yılında milli gelirin %4,5’ine ulaşacağını öngördüğümde epey itiraz gelmişti. Bu yıl tahminimle uyumlu patikaya yakın olarak %3,1 civarında gerçekleşti. Daha da artacak, 2025 tahminimi koruyorum” derken, Mayıs 2024’te yaptığı şu paylaşımı da yineledi:

“Amacı hala anlaşılmayan tuhaf deneysel politikalardan çıkış piyasalara bahar havası yaşattı. Mevcut ekonomi yönetimine bu konuda kredi vermek gerekir. Öte yandan, bana göre iş daha yeni başlıyor, sürdürülebilirlik açısından sonraki aşamaları planlamakta fayda var. Sadece faiz üzerinden enflasyonla mücadele etmeye çalışırsak 2025 sonuna kadar bütçede faiz giderleri (tahmini olarak) milli gelirin %4,5’ine kadar çıkabilir ve sınırlı olan mali alan daha da azalır. Sadece faiz ve kur üzerinden enflasyonla mücadele edersek yönetilmesi zor bir sıcak para stoku ve artan döviz ihtiyacı ile baş etmek zorunda kalırız. Dolayısıyla, bu sürecin sonunu getirebilmek açısından fazla gecikmeden mali disiplin, ihtiyati tedbirler ve yapısal önlemlerin eşgüdüm halinde devreye girmesinde fayda var. Özellikle Finansal İstikrar Komitesinde aktif bir değerlendirme platformu oluşturularak, bütün düzenleyici kuruluşların bu hususu istişare etmesi ve koordineli bir makro-finansal politika setinin devreye girmesi gerekiyor. Son 15 yıldır yaşadığımız deneyim ışığında, ülkenin yapısı ve ihtiyaçlarını dikkate alan uygun bir politika bileşiminin tasarlanması mümkün.”

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