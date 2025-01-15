Bütçe aralıkta rekor açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim bütçesi aralık ayında 829,2 milyar TL açık verirken; 2024 yılında bütçe açığı 2,1 trilyon TL oldu. Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan verilerden yapılan hesaplamaya göre, 2024'te bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 4,8 olarak gerçekleşti. Son OVP'de bu oranın yüzde 4,9 olması öngörülüyordu. Böylelikle OVP hedefiyle paralel bir gerçekleşme görüldü.

2024 yılı Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 10 trilyon 777 milyar TL, bütçe gelirleri 8 trilyon 670,9 milyar TL ve bütçe açığı 2 trilyon 106,1 milyar TL olurken, faiz dışı bütçe giderleri 9 trilyon 506,6 milyar TL ve faiz dışı açık ise 835,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

"Merkezi yönetim bütçesi 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde 1 trilyon 380 milyar 450 milyon TL açık vermiş iken 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde 2 trilyon 106 milyar 145 milyon TL açık vermiştir.

2023 yılı Ocak-Aralık döneminde 705 milyar 835 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde 835 milyar 690 milyon TL faiz dışı açık verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Aralık dönemi itibarıyla 10 trilyon 777 milyar 9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 1 trilyon 270 milyar 455 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 9 trilyon 506 milyar 553 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,6 oranında artarak 10 trilyon 777 milyar 9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,8 oranında artarak 9 trilyon 506 milyar 553 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Aralık dönemi itibarıyla 8 trilyon 670 milyar 863 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 7 trilyon 304 milyar 863 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 1 trilyon 134 milyar 182 milyon TL olmuştur."