Prof. Dr. Hakan Kara enflasyonu ve cari açığı düzeltmenin formülünü verdi

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası’nın eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, TÜİK’in açıkladığı perakende satış verilerinin ardından enflasyonu düşürmek için ne yapılması gerektiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı kasım ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Endekse göre, perakende satış hacmi 2024 Kasım’da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 artış gösterdi. Eşzamanlı açıklanan ciro endekslerinde de perakende ticarette cironun aynı dönemde yüzde 54,8 oranında arttığı görüldü.

Geçen cuma günü açıklanan aynı döneme ait sanayi üretimi verilerinde de aylık bazda yüzde 2,9 artış görülürken, Mart 2023'ten bu yana en hızlı yükseliş gerçekleşmişti. Yıllık bazda artış ise yüzde 1,5 olurken, daralma serisi son bulmuştu.

“Bu tablonun değişmesi gerekir”

Prof. Dr. Hakan Kara bu iki verinin karşılaştırmasını yaparak, üretim ve tüketim bazındaki değişimleri gözler önüne serdi. Paylaştığı grafikte tüketimdeki artışı yüksek olduğu görülürken, üretimin son 3 yılda yatay seyrettiği görüldü.

Kara, paylaşımında, enflasyonda ve cari açıkta iyileşme için şunları söyledi:

“Sanayi üretimi 3 yıldır yerinde sayarken içerde perakende satışlar %66 arttı. Enflasyonu ve dış açığı kalıcı olarak düzeltmek istiyorsak bu tablonun değişmesi gerekir.”