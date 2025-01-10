Sanayi üretimi daralma serisine son verdi
Sanayi üretimi, aylık bazda yüzde 2,9 artışla Mart 2023'ten bu yana en hızlı yükselişi gerçekleştirirken; yıllık bazda yüzde 1,5 arttı ve böylelikle yıllık bazda daralma serisine son verdi. Sanayi üretimi, hazirandan sonra yıllık bazda kasıma kadar daralma gerçekleşmişti.
Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre, sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,1 arttı.
Sanayi üretimi aylık yüzde 2,9 arttı
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2 arttı.