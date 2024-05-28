Prof. Dr. Özgür Demirtaş "Başka söz söylememe gerek kalmadı" notuyla dikkat çeken fotoğrafı paylaştı

Türkiye'nin ekonomik sorunlarına ilişkin saptama ve önerilerini hemen her gün sosyal medyadan dile getiren Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bugün Twitter hesabından dikkat çeken bir fotoğraf paylaştı.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Demirtaş, montaja hazır mobilya, mutfak aletleri ve ev aksesuarları tasarlayan ve her şubesinde uygun fiyatlı hizmet veren bir restoranı bulunan İKEA’dan bir fotoğraf paylaştı.

Özgür Demirtaş’ın “Benim başka bir söz söylememe gerek kalmadı” notunu düşerek paylaştığı fotoğrafın İKEA restoranında çekildiği anlaşılıyor. Görselde bir adet yaprak sarmanın fiyatının 10 TL olduğu yazıyor.