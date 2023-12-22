Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan kripto yasası çağrısı: Milyarlarca ekstra doları ülkemize çeker

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, gelecek yılın başlarında çıkarılması planlanan kripto kanuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

X (Twitter) hesabı üzerinden mesaj paylaşan Demirtaş, "Bu kanunun olabildiğince özgürlükçü hazırlanması ülkeye büyük fayda sağlar. Türkiye'de çok sağlam yazılımcılar var. Blockchain alanında ülke olarak harikalar yaratabiliriz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Demirtaş, başarı için söz konusu kanunun asla yasaklara yönelmemesi gerektiğini vurgularken, şöyle devam etti:

* Örneğin, yurtiçi borsalar dışında her şeyin yasaklanması, Türkiye'den milyarlarca doların kaçmasına neden olur.

* Onun yerine blockchain mühendislerinin Türkiye'ye gelmesinin de önünü açacak bir düzenleme, milyarlarca ekstra doların ülkemize akmasını sağlar.

* Hükümetin ve Kanun yapıcıların muhakkak bu sektörün ileri gelenleri ile beraber hazırlık yapması büyük fayda sağlayacaktır.