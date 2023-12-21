Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile Nureddin Nebati sosyal medyada birbirine girdi

Akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya platformu X’te (Twitter) birbirine girdi. Prof. Dr. Demirtaş, Nebati’nin faize ilişkin bazı sitelerde yer alan sözlerini paylaşarak “Hâlâ konuşuyorsunuz, inanılmaz” diyerek tepki gösterdi.

Demirtaş, Nebati’ye atfen haberleştirilen “Onlar, faizleri yükselterek Türkiye'nin kanını emenlere büyük olanaklar sağlamak için ellerinden gelen her türlü şeyi yaparken biz, 'Faizleri indireceğiz' dedik. Hiç kimseye boyun eğmedik çünkü ezan susmaz, bayrak inmez dedik" sözlerine tepkisinde şu ifadeleri kullandı.

* Faizi enflasyonun altına indirdiniz.

* Enflasyonu patlattınız.

* Ev fiyatlarını uçurdunuz, barınma sorunu çıktı.

* Araba fiyatlarını çıldırttınız, 2. el 1. elden pahalı oldu.

* Süt fiyatlarını uçurdunuz. Millet kızmasın diye fiyat limiti koydunuz. Bu sefer insanlara hayvanlarını kestirttiniz.

* Enflasyonu patlatınca, daha patlamasın diye elimizdeki en değerli şey olan rezervleri sattınız.

* Rezerv bitince, TL daha çok çökmesin diye, şu anda ne büyük bir bela olduğunu anladığınız KKM'yi getirdiniz.

* Faizleri indirdiğiniz için şimdi çok daha fazla arttırmak zorunda kaldınız.

* Yapmayın, etmeyin diye yalvaran bu ülkeyi çok seven insanların üzerine trolleri saldınız.

Nebati sert tepki gösterdi

Eski Hazine ve Maliye Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati ise Demirtaş’ı hedef alarak "Ahlaksız müfteri troller insanlar gördüm. Ama böyle alçakça yalan söyleyen hoca kılıklı insanları görmek midemi bulandırıyor" şeklinde yanıt verdi.

Demirtaş sert tepkiye yanıt verdi

Nebati’nin devamındaki “Ne zaman açıklama yapmışım? Yazıklar olsun. Siz ve yalan haberi yazan site yalan dolan ve iftiralarınızda boğulun" ifadelerine ise Prof. Dr. Demirtaş şöyle cevap verdi:

* Sayın Nureddin bey, Onu bana değil haberi yapan siteye söyleyeceksiniz. Ben mi haberi yapmışım? Ben bunları söylediğinizi yazan haberi okuduğum zaman yazdım yazdıklarımı. Ayrıca faizi tüm akademik nosyonların aksine ben mi indirdim?

* Eğer böyle bir şey söylemediğinizi söylüyorsanız ben de yazdıklarımı siliyorum. Ben samimi olarak izlediğiniz ekonomi politikasının ülkeye ağır tahribat verdiğine inanıyorum.

* Bakın bugün eğer hem Faizler, hem Dolar, hem Enflasyon aynı anda arttı ise Naci Ağbal sonrası yapılan politikalar nedeni ile arttı. Keşke yapılmasaydı.