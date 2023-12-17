Özgür Demirtaş X'te abonelikler üzerinden 5 milyon TL kazanıyor mu?

Sosyal medyada hayli aktif olan akademisyen Özgür Demirtaş'ın eski adı Twitter olan X platformunda abonelikler üzerinden 5 milyon lira kazandığı öne sürüldü.

Sabancı Ünitersitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X hesabından iddialar yanıt vererek, "Aboneliği kaldırmayacağım. Çok mutluyum, çok mutluyuz" açıklaması yaptı. Demirtaş, 12 yıldır her şeyi herkes ile ücretsiz paylaştığını belirterek, abonelik sistemine ilişkin şu mesajı paylaştı.

* Abonelik iş insanları, üst düzey beyaz yakalar ve yatırımcılara yönelik zaten. Bunlardan biri iseniz abonelik parası sizin için zaten önemsizdir. Bunlardan biri değilseniz, abonelere anlattığım şeyler zaten işinize yaramaz, kaçırdığınız bir şey yok demektir.

X aboneliği nasıl çalışıyor?

Eski adıyla Twitter olan X platformu, abonelik sistemini getirmişti. Kullanıcılar, bu abonelikler sayesinde onlara özel paylaşımlara erişebiliyor.

Prof. Dr. Demirtaş bugüne kadar abonelere özel 133 tweet atarken kendisinin abonelerden talep ettiği ücret ise 213 lira 40 kuruş seviyesinde. Demirtaş’ın abonelere özel Spaces yayınlarında da bir bağış özelliği bulunuyor.