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Gıda işletmeleri için karekod zorunluluğu getirildi

Gıda satış ve toplu tüketim yerlerindeki "gıda işletmesi karekodu"nun tüketicilerin görebileceği yerde bulundurulması zorunlu hale getirildi.

Haber Merkezi
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Gıda işletmeleri için karekod zorunluluğu getirildi
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Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde gıda işletmesi karekodunun tüketicilerin göreceği yerde bulundurulması zorunlu olacak. Bakanlık, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleyerek resmi internet sitesinde duyuracak.

İşletmeler için söz konusu karekod kuralına uyum süresi, Bakanlık tarafından uygulamaya ilişkin usul ve esasların resmi internet sitesinde duyurulmasından itibaren 60 gün olacak.

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