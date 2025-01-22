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Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarına karşı kritik toplantı

Bakan Bolat, Bakan Şimşek ve Bakan Yumaklı Ramazan ayı öncesi fahiş fiyatların önlenmesi adına Gıda Sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

Haber Merkezi
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Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat artışlarına karşı kritik toplantı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde Gıda Sektörü Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Gıda Komitesi üyeleri olarak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde vatandaşların başta temel gıda ürünlerine erişiminde herhangi bir sorun ile karşılaşmaması amacıyla ticaret, gıda ve perakende sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Ramazan ayı öncesinde gıda arzı ve fiyatlarında sağlıklı fiyat oluşumu değerlendirildi

TOBB ve TESK Başkanlarının yanında, İstanbul, Ankara ve İzmir Ticaret Borsaları Başkanları, perakende, yumurta, gıda ve ihtiyaç maddeleri, kırmızı et, kanatlı hayvancılık, un, makarna, yağ, süt, ambalajlı su, toptancı haller ile bakliyat sektörünün üst düzey temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, bakanlar tarafından, Ramazan ayı öncesinde ve yıl boyunca gıda arzı ve fiyatlarında sağlıklı fiyat oluşumu için alınacak önlemler ele alındı. Ayrıca Gıda Komitesi tarafından alınacak tedbirler hakkında sektör temsilcileri ve ilgili kurumlarca bilgilendirmeler yapıldı ve yılın tamamında enflasyon ile mücadele konusunda hükümetin kararlılığı da teyit edildi.

Toplantı çerçevesinde Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gıda piyasalarında adil, rekabetçi ve şeffaf bir ticaret ortamı tesis etmek suretiyle, gıda enflasyonu ile mücadeleyi kararlılıkla sürdürüleceğini ve gerekli bütün tedbirlerin titizlikle uygulanmaya devam edileceği belirtildi.

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