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Maltepe'de polyester havuz deposunda yangın! Alevler tüm binayı sardı

Maltepe'de polyester havuz imalathanesinin deposunda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesinin üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Haber Merkezi
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Maltepe'de polyester havuz deposunda yangın! Alevler tüm binayı sardı
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İstanbul Maltepe'de yaşanan yangın, saat 08.00 sıralarında Zümrütevler Mahallesi, Manolyacı Sokak'ta bulunan 2 katlı polyester havuz imalathanesinde meydana geldi. İddiaya göre; imalathanenin depo kısmında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Dumanlar ve alevler kısa sürede imalathanenin bir kısmını kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin merkezine ulaşarak yangına merdiven aracıyla müdahale etti.

Ekipler, alevlerin imalathanenin bitişiğinde bulunan binaya sıçramaması için yoğun çapa sarf etti. Polis ekipleri imalathanenin çevresine şerit çekerek çevrede önlem aldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle imalathanenin depo kısmında hasar oluşurken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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