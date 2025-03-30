Raylı sistem ve gemi inşaatında oran yüzde 1'e düşürüldü!

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin bazı yıllara ait inşaat ve onarma işlerinden yapılacak tevkifat oranları azaltıldı.

Karara göre yüzde 1 ve yüzde 5 olarak uygulanacak

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, demiryolu hattı, tramvay, monoray, finiküler, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemleri inşaat ve onarım işleri için yapılan ödemelerden yüzde 1, gemi inşaat ve onarım işleri için yapılan ödemelerden yüzde 1, diğer inşaat ve onarım işleriyse yüzde 5 oranında tevkifat (stopaj) yapılacak.

Sektörünün rekabet gücünün artırılması hedeflendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre böylece, gerek tersanecilik sektörünün rekabet gücünün artırılması gerekse Orta Vadeli Program'da öncelikli reform alanlarına yönelik düzenlemeler arasında yer alan lojistik altyapı ve demir yolu-liman bağlantılarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Bu kapsamda gemi inşasıyla raylı sistem ve altyapı inşa işlerindeki finansman yükünün azaltılması, uluslararası rekabetin artırılması, lojistik maliyetlerinin düşürülmesi adına, peşin alınan verginin yüzde 80'inden vazgeçilmiş oldu.

Karar, nisan ayı başından itibaren yapılan ödemelere uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.