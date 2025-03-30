  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Raylı sistem ve gemi inşaatında oran yüzde 1'e düşürüldü!
Takip Et

Raylı sistem ve gemi inşaatında oran yüzde 1'e düşürüldü!

Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin yapacakları bazı yıllara ait inşaat ve onarma işlerinin stopaj oranları yüzde 1'e kadar düşürüldü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Raylı sistem ve gemi inşaatında oran yüzde 1'e düşürüldü!
Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin bazı yıllara ait inşaat ve onarma işlerinden yapılacak tevkifat oranları azaltıldı.

Karara göre yüzde 1 ve yüzde 5 olarak uygulanacak

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, demiryolu hattı, tramvay, monoray, finiküler, metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemleri inşaat ve onarım işleri için yapılan ödemelerden yüzde 1, gemi inşaat ve onarım işleri için yapılan ödemelerden yüzde 1, diğer inşaat ve onarım işleriyse yüzde 5 oranında tevkifat (stopaj) yapılacak.

Sektörünün rekabet gücünün artırılması hedeflendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre böylece, gerek tersanecilik sektörünün rekabet gücünün artırılması gerekse Orta Vadeli Program'da öncelikli reform alanlarına yönelik düzenlemeler arasında yer alan lojistik altyapı ve demir yolu-liman bağlantılarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Bu kapsamda gemi inşasıyla raylı sistem ve altyapı inşa işlerindeki finansman yükünün azaltılması, uluslararası rekabetin artırılması, lojistik maliyetlerinin düşürülmesi adına, peşin alınan verginin yüzde 80'inden vazgeçilmiş oldu.

Karar, nisan ayı başından itibaren yapılan ödemelere uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

Son 10 yılda emeklilerin bayram harçlığı ödeme gücü nasıl değişti?Son 10 yılda emeklilerin bayram harçlığı ödeme gücü nasıl değişti?Yaşam

 

Bakan Yerlikaya'dan şehit polis memuru için taziye mesajıBakan Yerlikaya'dan şehit polis memuru için taziye mesajıGündem

 

 

Ekonomi
Bakan Uraloğlu duyurdu: Turistik Diyarbakır Ekspresi seferlere başlıyor
Bakan Uraloğlu duyurdu: Turistik Diyarbakır Ekspresi seferlere başlıyor
Bakan Bolat'tan "Sıfır Atık Günü" mesajı: Sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmayı sürdüreceğiz
Bakan Bolat'tan "Sıfır Atık Günü" mesajı: Sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmayı sürdüreceğiz
Türkler rotayı Dubai ve Yunanistan'a kırdı!
Türkler rotayı Dubai ve Yunanistan'a kırdı!
Dağlıoğlu: Otomotiv sektörü yatırımlarla küresel üretim üssü oluyor
Dağlıoğlu: Otomotiv sektörü yatırımlarla küresel üretim üssü oluyor
Türkiye ve Japonya’dan Ukrayna’nın yeniden inşası için işbirliği
Ukrayna’nın yeniden inşası için işbirliği!
Üçüncü çocuğa beş yıl ayda 5 bin TL yardım
Üçüncü çocuğa beş yıl ayda 5 bin TL yardım