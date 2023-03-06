Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi TÜFE bazında 58,73 puan olarak belirlendi.

TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi Ocak ayında 56,99 puandan 57,07 puana revize edildi.

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Şubat ayında 88,03 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 88,68 puandan 87,82 puana revize oldu.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 45,91 puandan 47,22 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 66,06 puandan 68,3 puana geldi.

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.