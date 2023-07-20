Reeskontta limit 5 kat arttı: 1,5 milyar TL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 5 kat arttırdı.

TCMB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ihracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye çıkarıldı.

Merkez Bankası, bu kararı ile ihracatçıların krediye erişimini desteklemeye devam ederken, aynı zamanda ihracat artışına katkı veren ihracatçıları da önceliklendirecek. KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payı da artırılıyor.

Ayrıca, TCMB'nin sadeleşme süreci kapsamında reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşullar kaldırılıyor.

Merkez Bankası, finansal kaynakların üretken alanlara yönlendirmesini sağlayarak verim ekonomisini destekliyor.

Bakan Şimşek: İhracata maksimum destek sağlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, ihracata maksimum destek sağlanacağının altını çizerken şöyle belirtti:

"Programımızın en büyük öneceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız.

Yurtdışından temin etttiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz."