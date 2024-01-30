Rekabet Kurulu, Çiçeksepeti hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu, e-ticaret platformu Çiçeksepeti hakkında soruşturma başlattı.
ANKARA (EKONOMİ) - Rekabet Kurulu, e-ticaret pazaryerleri hakkında yürüttüğü inceleme ve soruşturmalara bir yenisini daha ekledi.
Kurum’dan yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu’nun Çiçeksepeti hakkında soruşturma açtığı bildirildi. Kurulun yürüttüğü ön araştırma sonucunda, platformun hizmetlerini üçüncü taraflara kapatma, kendi bayileri lehine davranışlarda bulunma iddiasıyla Rekabet Kanununun hakim durumu düzenleyen 6. Maddesi kapsamında soruşturulacağı belirtildi. Kurul’un soruşturma açması ceza verileceği anlamına gelmiyor.