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Rekabet Kurulu’ndan bir ilk: Tofaş/Stellantis devralma işlemine 'şartlı' onay

Rekabet Kurulu, Tofaş/Stellantis devralma işlemine, tarafların sunduğu yatırım taahhütleri ve dağıtım/satış kanallarına ilişkin rekabeti koruyucu tedbirler çerçevesinde onay verdi. Kararın 'yatırım şartına' bağlanması kurul tarihinde ilk kez uygulanan bir adım oldu.

Haber Merkezi
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Rekabet Kurulu’ndan bir ilk: Tofaş/Stellantis devralma işlemine 'şartlı' onay
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Rekabet Kurulu, tarafların sunduğu ikinci taahhüt paketini kabul ederek Tofaş/Stellantis işlemine izin verdi. Sunulan taahhütler bir yatırım planını ve dağıtım/satış kanalında alınan tedbirlerin yanı sıra yerli üretimin korunmasını da kapsıyor.

Tofaş’ın üretim ve ihracat kapasitesini artırmayı taahhüt ettiği söz konusu yatırım planının aynı zamanda istihdama da önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Yatırım planının otomotiv ana sanayine olduğu kadar yan sanayiye de olumlu bir şekilde yansıyacağı öngörülüyor.

Dağıtım ve satış kanalında tedbirler

İşlemin verilen taahhütlerle birlikte Türkiye ekonomisine ve toplumsal refahın artışına sağlayacağı katkılar Kurulun izin kararının temel gerekçesini oluşturdu. Taraflar yatırım planının yanı sıra dağıtım ve satış kanalında da bazı tedbirlere yönelik taahhütler sundu.

İşlemin tüketici tercihlerini ve rakip markaların dağıtım/satış faaliyetlerini kısıtlama potansiyelini ortadan kaldırmaya yönelik söz konusu tedbirler izin kararının verilmesinde önemli bir rol oynadı. Böylece, işlem taraflarına ait bayilerin “one-stop-shop (tek durak)” olma riskinin önüne geçilmesi hedeflendi. Kurul nihai inceleme aşamasında çok sayıda rakip teşebbüsün ve üçüncü tarafın görüşlerini aldı. Söz konusu görüşlerde dile getirilen hususlar Kurulun işlem ile ilgili ayrıntılı çalışmasında tek tek dikkate alındı ve değerlendirildi.

Ne olmuştu?

Tarafların 2024 yılı Ekim ayında sundukları ilk taahhüt paketi Rekabet Kurulu tarafından yeterli görülmeyerek reddedilmişti.

Tofaş hisseleri dün bu beklentiyle yüzde 9,99 değer kazanarak tavan olmuştu.

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