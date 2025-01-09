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400 milyon euroluk anlaşma! Rekabet Kurulu, Stellantis-Tofaş için toplanacak

Rekabet Kurulu, 400 milyon euroluk Stellantis-Tofaş anlaşmasını yeniden değerlendirmek için çarşamba günü toplanacak.

Haber Merkezi
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400 milyon euroluk anlaşma! Rekabet Kurulu, Stellantis-Tofaş için toplanacak
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Bloomberg News'un konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre Rekabet Kurumu, Stellantis N.V.'nin yerel dağıtım işini Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.'ye satışını engelleme kararını yeniden değerlendirmek üzere çarşamba toplanacak.

Kurum ilk olarak geçen yıl 400 milyon euroluk (420 milyon dolar) anlaşmayı, iki şirketin düzenleyici kaygıları gidermek için yeterli taahhütte bulunmamasını gerekçe göstererek reddetmişti.

Karar, Tofaş'ın Peugeot, Citroën, Opel ve DS Automobiles dahil olmak üzere Stellantis markalarını Türkiye genelinde ithal etme ve dağıtma konusundaki münhasır haklarını reddetti.

Bloomberg'in geçen ay bildirdiğine göre düzenleyici kurum, hükümet yetkilileri ve Tofaş yöneticileri arasındaki görüşmelerin ardından kararını yeniden değerlendirmeye hazırlanıyordu.

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