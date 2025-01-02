Tofaş'ta üretim geçici olarak durduruldu
Türkiye'nin önde gelen otomotiv şirketlerinden Tofaş, Bursa'daki üretim tesisinde bugün itibarıyla üretimi geçici olarak durdurdu.
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Yıl sonu envanter sayımı ile üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle üretimi durdurma kararı alan Tofaş, 15 Ocak Çarşamba günü faaliyetlerine yeniden başlayacak.
Olumsuz bir etki beklenmiyor
En son 700 çalışanın işten çıkarıldığı fabrikada üretimin geçici olarak durdurulmasının üretim çalışmalarına olumsuz bir etkisinin beklenmediği açıklandı.
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