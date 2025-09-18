Yamas, TEKNOSAB yatırımıyla kapasitesini yüzde 80 artırdı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Araçlarda sürüş konforunu artıran titreşim ve gürültü sönümleyici süspansiyon parçaları üreten Yamas Yaşar Makine, yerli mühendislik gücüyle küresel otomotiv sektöründe önemli bir oyuncu haline geldi. Araçlarda yol kaynaklı titreşim ve gürültüyü azaltan süspansiyon parçaları ürettiklerini belirten Yamas Yaşar Makine Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Okyay, “Bizim işimiz gürültü ve titreşimi sönümlemek. Bu parçaları kendi Ar-Ge merkezimizde tasarlıyor, kalıplarını üretiyor ve geliştirme süreçlerini başarıyla tamamlıyoruz. Yamas, tasarımdan üretime entegre bir tesis konumunda” dedi. 2023 yılında TEKNOSAB’daki 25 bin metrekarelik yeni fabrikasına taşınan Yamas, kapasitesini yüzde 70-80 oranında artırdı. Yeni yatırımlarla pres ve yüzey işleme hatları modernize edildi, üretimin önemli bir kısmı otomasyona geçirildi. Okyay, bu yatırımların rekabet gücünü artırdığını belirterek, “Özellikle yüzey işleme hatlarımızı tamamen otomatik hale getirdik. Alt yapımızı dünyadaki eşdeğerleriyle rekabet edebilir noktaya taşıdık. Bu bizim için büyük bir avantaj oldu” açıklamasını yaptı.

Otomotivdeki dönüşüm avantaj oldu

Elektrikli araçlarda süspansiyon parçalarının kritik hale geldiğini vurgulayan Okyay, şu değerlendirmeyi yaptı: “Geleneksel araçlarda motor sesi, yol sesini belli ölçüde bastırıyordu. Elektrikli araçlarda motor sesi ortadan kalkınca yol sesi daha baskın hale geldi. Bizim geliştirdiğimiz parçalar sayesinde bu gürültü en aza indiriliyor. Böylece sürüş konforu korunuyor. Bu durum sektör için yeni bir fırsat, bizim içinse güçlü bir avantaj oldu.” 2011 yılından bu yana Alman ortakla iş birliği içinde faaliyet gösteren Yamas, Türkiye’nin 487’nci Ar-Ge Merkezi. Okyay, “Ar-Ge Merkezimiz kurulmadan önce de bu yapıyı oluşturmuştuk. Bu bizim için büyük gurur kaynağı. Hatta bazı parçaların geliştirilmesi noktasında Almanya’ya mühendislik ihraç ediyoruz” ifadelerini kullandı. Hamburg Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi ile iş birlikleri yürüttüklerini belirten Okyay, “Bugün 2 binden fazla ürün çeşidimiz var. Teknik bilgi birikimimiz ve mühendislik kabiliyetimiz bizi farklı kılıyor. Bu nedenle otomotivdeki dönüşüm sürecinde pozitif ayrışıyoruz” diye konuştu.

Ana sanayide de büyüyecek

Yamas, bugün Belçika, Almanya ve ABD merkezli olmak üzere 22 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Okyay, “2011’den bu yana Alman ortağımızın güçlü satış ağıyla ürünlerimizi Çin’den Hindistan’a, ABD’den Avrupa’ya kadar yaygınlaştırdık. Biz teknik gücümüzü onların satış tecrübesiyle birleştirdik ve küresel ölçekte büyüdük” dedi. Şirketin satışlarının yüzde 90’ını “after market” oluşturuyor. Ancak önümüzdeki beş yılda bu dağılımın yüzde 30 ana sanayi – yüzde 70 after market olarak değişmesi planlanıyor. Okyay, “After market güçlü olduğumuz bir alan. Ancak ana sanayi tarafında da büyümeyi hedefliyoruz. Lüks markaların projelerinde yer alıyoruz. Bu da mühendislik kabiliyetimizi öne çıkarmamızı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik önceliği

Yamas, çevre dostu üretim konusunda da sektörde öncü adımlar atıyor. Okyay, “Üç yıldır karbon ayak izimizi ölçüyor ve düzenli olarak azaltıyoruz. Çatımızdaki yağmur sularını depoluyoruz, enerji verimli cihazlar kullanıyoruz, güneş enerjisi sistemleri için de altyapımız hazır. Fabrikamız, sürdürülebilirlik düşünülerek planlandı” dedi. Şirket, Bursa’da ana sanayi ve tedarik sanayinin yer aldığı ÜRGE projesinde, sürdürülebilirlik uygulamalarıyla ilk 16 firma arasında yer alıyor. Yamas, bugün 300 çalışanıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak küresel pazar koşulları nedeniyle geçen yıla göre yüzde 25 oranında iş kaybı yaşandı. Okyay, “Şu an kapasitemizin yüzde 50-60’ı ile çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni yatırımlar ve pazar çeşitliliğiyle bu açığı kapatmayı hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.