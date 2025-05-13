Rekabet Kurumu'ndan Apple ve teknoloji şirketlerine soruşturma!

Rekabet Kurumu, Apple ürünlerinde fiyat koordinasyonu şüphesiyle Apple ve bazı teknoloji zincirleri hakkında soruşturma başlattı. Türkiye'de teknoloji sektörüne yönelik en kapsamlı soruşturmalardan biri olarak dikkat çeken incelemede, birçok tanınmış firmanın isminin geçtiği bildirildi.

Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle;

Kurul 27.02.2025 tarihli kararında, Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi'nin, Apple markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını tespit etmiş olabileceği ve/veya geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin uygulayacağı geri alım fiyatlarını koordine etmiş olabileceği şüphesini doğuran bulgulardan hareketle; Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi, Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi, Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ, Getmobil Teknoloji AŞ ve HB Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Tic. AŞ tarafından 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak adı geçen teşebbüsler hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına 25-08/184-M(1) sayı ile karar vermişti.

Rekabeti kısma suçlaması

Aynı tarihli Kurul toplantısında ayrıca, geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüsler ile APPLE'ın yeniden satıcısı konumunda bulunan teşebbüslerin, APPLE'ın koordinesinde Fintegre sistemine sağlamış oldukları rekabete hassas veriler aracılığıyla rekabeti kısıtlamış olabilecekleri şüphesini doğuran bulgulardan ve Fintegre sistemine veri aktarmış olabileceği düşünülen diğer sağlayıcılara ilişkin bulgulardan hareketle; Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi, muhtelif sağlayıcılar, Fintegre Teknoloji Tic. AŞ, Artı Bilgisayar Satış ve Eğitim Hizmetleri İnşaat Makine Sanayi AŞ, Gürgençler Bilişim İletişim İç ve Dış Ticaret AŞ, Media Markt Turkey Ticaret Ltd. Şti., Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ ve Vatan Bilgisayar San. ve Tic. AŞ tarafından 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak önaraştırma başlatılmasına karar verilmiştir.

Teknosa ve Media Markt da listede yer aldı

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 10.04.2025 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi, Fintegre Teknoloji Tic. AŞ, Media Markt Turkey Ticaret Ltd. Şti., Teknosa İç ve Dış Ticaret AŞ, Artı Bilgisayar Satış ve Eğitim Hizmetleri İnşaat Makine Sanayi AŞ, Gürgençler Bilişim İletişim İç ve Dış Ticaret AŞ, Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ, ve HB Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Tic. AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 25-14/312-M sayı ile karar verilmiş açılan bu soruşturmanın 27.02.2025 tarihli soruşturma ile birlikte yürütülmesine karar verilmiştir.