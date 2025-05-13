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Fransız sinemasının efsanesi Depardieu cinsel taciz davasında suçlu bulundu

Gerard Depardieu’nun cinsel taciz davasında karar açıklandı. Mahkeme tarihi bir karara imza attı. Fransız sinemasının efsanesi cinsel saldırı davasında suçlu bulundu.

Haber Merkezi
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Fransız sinemasının efsanesi Depardieu cinsel taciz davasında suçlu bulundu
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Fransız aktör Gerard Depardieu’nın cinsel saldırı davasında mahkeme tarihi bir karar verdi. Efsane oyuncu 2021 yılında bir film çekimi sırasında iki kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada suçlu bulundu.

CNN'in haberine göre, oyuncu 18 aylık tecilli hapis cezasına çarptırıldı.

Ne olmuştu?

34 yaşındaki bir yönetmen yardımcısı ile 54 yaşındaki bir set tasarımcısı, yönetmen Jean Becker'in "Les Volets Verts" (Yeşil Kepenkler) filminin çekimleri sırasında oyuncu tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını iddia etti. Fransız aktör ise "iftira ve yalanlarla çamura sürüklendiğini" söyleyerek hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Ekim 2024'te yapılması planlanan duruşma, aktörün sağlık durumu nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Gerard Depardieu kimdir? 

Usta oyuncu, kariyeri boyunca Umami, Illusions Perdues, İçimdeki Güneş ve Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde, Demir Maskeli Adam, Sakar Profesör ve Pi'nin Yaşamı gibi yapımlarda rol aldı. Oyuncu, 1990 yapımı Cyrano de Bergerac filmindeki rolüyle Oscar'a aday gösterilmişti.

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