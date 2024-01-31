Resmi Gazete'de yayımlandı: Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi uzatıldı
Trafik idari para cezalarının yüzde 25 indirimli ödenmesine imkan tanıyan süre, 15 günden bir aya çıkarıldı. Buna göre, trafik idari para cezalarında, ceza makbuzu teslim alındıktan itibaren 1 ay için ödenmesi halinde, cezada yüzde 25 indirim yapılacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı tebliğine göre, trafik cezalarının, teslim alındıktan sonra 15 gün içinde ödenmesi halinde cezada dörtte bir indirim öngörülen süre 1 aya çıkarıldı.
Yeni düzenlemeyle ayrıca, maddede "dörtte bir" olarak yer alan ibare de " yüzde 25" olarak değiştirildi.
Buna göre, trafik idari para cezalarında, ceza makbuzu teslim alındıktan itibaren 1 ay için ödenmesi halinde, cezada yüzde 25 indirim yapılacak.