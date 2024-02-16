Reuters anketi açıkladı: Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin beklenti ne yönde?

Reuters anketine katılan 11 ekonomistin tamamı politika faizinin bu ay sabit tutulacağı konusunda hemfikir.

Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından haziran ayından beri cumhurbaşkanı destekli sıkılaştırmanın sonucu olarak TCMB politika faizini 3,650 baz puan yükseltti. Geçen ay politika faizinin yüzde 45'e çıkmasıyla birlikte ise banka yeterli sıkılığa ulaştığını söyledi.

Gaye Erkan'ın ardından...

Hafize Gaye Erkan'ın ardından TCMB Başkanı olarak Fatih Karahan bu ay başında atandı. Karahan kamuoyu karşısına çıktığı ilk toplantı olan enflasyon raporunda sıkı para politikasına bağlı oldukları mesajını verirken; sadece bu yıl değil, gelecek yılın enflasyonunu da göze alarak sıkılık seviyesini belirlemeleri gerektiğine dikkat çekti.

Karahan, "Politika faizinin ulaştığı seviye ve attığımız diğer adımlarla birlikte dezenflasyon için gereken sıkılık düzeyine ulaştığımızı değerlendiriyoruz... Politika duruşumuzun ara hedefimiz doğrultusunda, bir önceki raporda öngörülenden daha uzun süre korunacak olması da (enflasyonun) ana eğilime olumlu yansıyacaktır" demişti.

Faiz indirimlerine başlayacağı ana beklenti olmaya devam ediyor

TCMB'nin daha uzun süre faizlerin yüksek seviyelerde tutulacağı yönündeki mesajlarına rağmen ankette yılsonuna doğru faiz indirimlerinin başlayacağı ana beklenti olmaya devam ediyor.

Reuters anketine göre, politika faizinin yıl sonunda yüzde 37.5 seviyesinde bekleniyor. Anketin ilgili bölümüne yanıt veren 10 kurumdan sadece bir tanesi yılsonunda yüzde 45 politika faizi bekliyor. Tahminler yüzde 35 ila yüzde 45 bandında yer alıyor.

TCMB enflasyon tahmini, bu yıl için yüzde 36 önümüzdeki yıl için yüzde 14 seviyelerinde bulunuyor. Piyasa tahminleri ise bu yıl için yüzde 40 ila yüzde 45 arasında.

Yerel seçimler yaklaşırken asgari ücret gibi etkenlerin Merkez Bankası'nın yıl sonu için yüzde 36 seviyesindeki enflasyon tahmini üzerinde yaratabileceği yukarı yönlü riskleri piyasalar yakından takip etmeye devam ediyor.