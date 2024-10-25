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Reuters: Dünya Bankası ve Türkiye, 35 milyar dolarlık finansman paketini genişletmek için görüşüyor

Reuters, Dünya Bankası ve Türkiye'nin geçen yıl iki katına çıkarılan ve 2028'e kadar Türkiye'ye 35 milyar dolar finansman sağlanmasını öngören tutarda yeni bir artış yapmak için görüşmeler yürütüldüğünü duyurdu.

Haber Merkezi
Reuters
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Reuters: Dünya Bankası ve Türkiye, 35 milyar dolarlık finansman paketini genişletmek için görüşüyor
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Reuters'a konuşan konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, görüşmelerin 35 milyar dolarlık finansmanda artışa ilişkin olduğunu ve sürecin tutarın "daha artırılması" ile sonuçlanmasını beklediğini söyledi.

Ayrıca G-20 ve Dünya Bankası toplantıları kapsamında ABD'de bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımı ile Dünya Bankası ile bu hafta dört projeye ilişkin 1,9 milyar dolar tutarında finansman anlaşması da imzalandı.

Dünya Bankası geçen yıl Türkiye'ye sağladığı finansman paketini büyüklüğünün 35 milyar dolara yükseldiğini açıklamıştı. 

Dünya Bankası'nın Türkiye'ye sağladığı finansmanın büyük bölümü yenilenebilir enerji, afet yönetimi, iklim değişikliği ile ihracatın desteklenmesi alanlarına ayrıldı.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez geçen yıl Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide kurumun Türkiye'ye sağladığı finansmanı artırma sebebini ekonomi politikalarındaki değişim ve bu sürece olan güvene bağlamıştı.

Bakanlıktan yorum yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası, konu hakkında yorum yapmadı.

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