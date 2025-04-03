Rezervlerdeki azalış iki haftada 18 milyar dolara yaklaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri bir haftada 6 milyar 14 milyon dolar düşüş gösterdi.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 62 milyar 96 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, geçen hafta 56 milyar 82 milyon dolara indi.

Böylece iki haftada net rezervlerde düşüş 17 milyar 818 milyon dolara ulaştı.