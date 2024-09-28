Rosenberg: İşgücü piyasası Fed'in faiz indirimi sürecini hızlandırabilir

CNBC-e'nin haberine göre, Rosenberg Research’ün kurucusu ve başekonomisti David Rosenberg, ABD işgücü piyasasındaki mevcut durumun Fed’in politika stratejisinde önemli değişikliklere neden olabileceğini vurguladı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun verilerine göre işsizlik oranı son aylarda yükselirken, iş boşluğu oranı düşüş gösteriyor. Bu eğilim, iş piyasasının artık daha dengesiz bir noktaya geldiğine işaret ediyor. Ülke genelindeki iş ilanları, 2022 yılında 12,1 milyonluk zirveye ulaştıktan sonra temmuz ayında 7,6 milyona geriledi. Ağustos ayında işsizlik oranı %4,2 seviyesinde kaydedildi.

İşsizlikte artış hızlanabilir

Rosenberg’e göre, işsizlik oranı, iş piyasasında boş pozisyonların azalmasından daha hızlı bir artış gösteriyor. Bu gelişme, işgücü piyasasında önemli bir dönüm noktasının habercisi ve gelecekte daha sert faiz oranı kesintileri gerektirebilir. Rosenberg, bu durumun Fed’in faiz indirim hızını ve aciliyetini artıracağını belirtti. Rosenberg, “Artan işsizlik, azalan iş boşluklarını geride bırakıyor, bu da Fed’in kesintilerinin hızını ve aciliyetini artıracak bir gelişme” diye yazdı.

Rosenberg ayrıca, işsizlik oranının artmasının yanında iş boşluğu oranının ise sabitlendiğini ifade etti. 2024 yılı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 0,5 puan artarken, iş boşluklarının aynı seviyede kaldığını belirtti. Bu durumu "V/U normalleşmesinin tersine dönmesi" olarak nitelendiren Rosenberg, piyasanın artık farklı bir yöne evrildiğini düşünüyor.

İşten çıkarma dalgası başlayabilir

David Rosenberg, pandemi sonrası dönemde işgücü piyasasında artan zayıflığı sıkça dile getiriyor. İşsizlik oranının yıl sonuna kadar %5’in üzerine çıkabileceğini öngören Rosenberg, bu durumun işverenlerin pandemi döneminde fazladan istihdam ettiği çalışanları işten çıkarmaya başlamasıyla bağlantılı olduğunu belirtti. Bu gelişme, ABD’de net iş kayıplarına yol açabilir. Nitekim, Challenger, Gray & Christmas tarafından yayımlanan bir rapor, Ağustos ayında işten çıkarma duyurularının bir önceki aya göre yüzde 193 arttığını ortaya koyuyor. Aynı dönemde işe alım planları ise 2005’ten bu yana en düşük seviyelere geriledi.

Fed yetkilileri ihtiyatlı yaklaşıyor

Fed yetkilileri de iş piyasasına yönelik ihtiyatlı bir tutum sergiliyor. Fed Başkanı Jerome Powell, iş piyasasındaki mevcut durumu yakından izlediklerini belirterek, iş ilanlarındaki düşüşün işsizliğe dönüşme potansiyeline dikkat çekti. Powell, işgücü piyasasının bir dönüm noktasında olabileceğini ve işsizlik oranındaki artışın boş pozisyonlardaki değişimden daha belirgin olabileceğini ifade etti.

Rosenberg de bu görüşe katılarak, işgücü piyasasında rahatlamanın başladığını ve bu sürecin işsizlik oranında daha büyük değişimlere yol açabileceğini öngördü. Powell’ın bu konudaki değerlendirmeleri de Rosenberg’in görüşlerini destekler nitelikte.

Uzmanlar iş piyasasının dayanıklılığı konusunda kararlı

Buna karşın, çoğu uzman işgücü piyasasının halen sağlam bir zeminde olduğunu savunuyor. Ağustos ayı işsizlik oranı yüzde 4,2 ile tarihsel düşük seviyelere yakın seyretmeye devam ediyor. Ekonomik büyüme de dirençli kalmayı sürdürmekte; Atlanta Fed’in tahminlerine göre üçüncü çeyrekte GSYİH’nin yüzde 3,1 oranında büyümesi bekleniyor.