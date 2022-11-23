Sabancı, 'yenilik' peşinde

Şebnem TURHAN

Sabancı Holding Finans Grup Başkanı Orhun Köstem, tarihin en yüksek öz sermaye karlılığına ulaştıklarını dile getirerek Sabancı Grubu’nun son dönemi borçlarını azaltmak ve yüksek nakit yaratmak, böylece hem ofansif hem de defansif oynamayı sağlayacak şekilde değerlendirdiğini söyledi.

Gazetecilerle bir araya gelen Köstem, ana faaliyet alanlarında grubun pozisyonunu korumayı ve büyütmeyi planladıklarını belirterek orta vadeli hedefl er olarak da sürdürülebilirlik, büyüme ve sermaye getirisi olduğunu vurguladı. Köstem grubun en önemli yatırım alanlarının ise iklim teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri ve dijital teknolojiler olacağını kaydetti. Bu üç alanın şu anda holdingin kombine satışlarında yüzde 6 olan payını orta vadede yüzde 13’e çıkarmayı hedefl ediklerini ifade eden Köstem, “Banka-dışı yatırım harcamalarının yüzde 75’i dönüşüm & yakınsak alanlarda, daha fazla döviz geliri yaratmak, regülasyonu azaltmak ve net sıfır emisyon hedefimize ulaşmak için bu üç yeni yatırım alanına odaklanacak” dedi.

Bu amaçla da Sabancı Holding’in, Amerika’nın girişim sermayesi fon yönetimi şirketlerinden Safar Partners ile uzun vadeli stratejik ortaklık kurduğunu söyleyen Köstem, şöyle devam etti: “İlk start-up yatırımlarından biri Commonwealth Fusion Systems’a, diğeri de Quaise Energy’ye yapıldı. Bu şirketlerden ilki füzyon teknolojisi geliştirmek üzerine, ikincisi ise derin jeotermal enerji teknolojileri üzerine çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde bir MIT profesörü geldi. Onun söylediği kadarıyla 2025-2027 yılı arasında derin jeotermal enerji ticarileştirilip 2030 yılında kullanımına geçebilecek. Deleware’de kurulan Sabancı Renewables ise ABD’de 272 MW’lık güneş enerjisi santrali kurmak için proje lisans alımını tamamladı. Hedef 2024 ortasında faaliyete geçirmek. Halihazırda grubun enerji yatırımlarında üretimin yüzde 44’ü yenilenebilir enerjilerden elde edilirken hedef 2026’da bu payı yüzde 57’ye çekmek.”

Köstem, Sabancı’nın diğer hedef yatırım alanlarından birinin de dijital yatırımlar olduğunu hatırlatarak “Siber güvenlik alanında Radifl ow, dijital pazarlama alanında ise SEM şirketlerinin satın alınmasının da bu hedefl ere yönelik olduğunu açıkladı. Yine Brisa’nın nesnelerin interneti ve araç takip teknolojilerinde faaliyet gösteren Arvento yatırımı da bu alana dahil” dedi.

İleri malzeme teknolojileri alanında ise Kordsa tarafından lastik güçlendirme işini ileri malzeme şirketine dönüştürmek hedefiyle satın alınan Microtex grubun odaklandığı diğer yatırımlar alanları içinde olduğunu söyleyen Köstem, Çimsa’nın yüksek mukavemete sahip kalsiyum alüminat çimento kapasite artırım kararı da ileri malzeme teknolojileri yatırımlarından olduğunu belirtti.