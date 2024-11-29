Sahte döviz krizi ihracatçıları da vurdu: İşletmeler maaş ödemede sıkıntı yaşıyor

Sahte dolar krizinin etkileri piyasada devam ediyor. Dövizlerini bozduramayan birçok işletme ciddi zorluklarla karşılaşıyor. İşletme sahipleri, bu krizin çözülmemesi halinde ay sonu ödemeleri, özellikle maaşlar konusunda büyük sıkıntılar yaşayacaklarını belirtiyor.

Yurt dışında basılan sahte dövizin Türkiye'de piyasaya sürülmeye çalışıldığına dair çıkan haberlerin ardından bir çok döviz bürosu ve banka, 50 ve 100 dolarlık banknot alımını kabul etmemeye başladı. Sahte dolarların bankamatik ve para sayma makinelerinden bile geçebildiği iddia edildi. Ellerindeki dövizi bozduramayan işletmeler ay sonu gelirken hem çalışanlarının maaşlarını ödeyememe hem de diğer ödemeleri yapamama riskiyle karşı karşıya kalırken işverenler de zor durumda girdi.

"İşçilerin maaşlarını ödemekte zorlanıyoruz"

Organik Giyim Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Odası Meclis üyesi Musa Evin, sahte döviz krizi yüzünden ihracattan gelen dolarlarını bozduramadıklarını ve ay sonu olması nedeniyle işçilerinin maaşlarını ödemekte zorlandıklarını söyledi. Evin yaşanan sıkıntıyı şöyle anlattı:

“İhracatçıların ihracat bedelleri döviz cinsinden gelmektedir. Gelen dövizlerin yüzde 30’unu peşin bozdurma zorunluluğu vardır. Kalanını genellikle döviz olarak tutuyor. İhtiyacımız olduğunda parça parça bozduruyoruz. Ay sonu geldi, maaş ve çek ödemelerimiz var. Fakat piyasadaki sahte döviz krizi nedeniyle bankalar ve bürolar döviz bozmak istemiyorlar, bozmuyorlar. İhracatçılar bu dövizi bozdurmadığı takdirde mağdur olacak. Maaşları ödeyemeyeceğiz, çeklerimizi ve ödemelerimizi yapamadığımız takdirde bankadaki ve piyasalardaki kredibilitemiz zarar görecek. Mağdur olmamamız için gerekli tedbirlerin alınması gerekiyor. Aksi takdirde şirketlerimiz ve personelimiz sorunlarla karşı karşıya kalacak”.