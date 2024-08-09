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Samsun-Çarşamba Havalimanı İlk 7 ayda 829 bin yolcuya hizmet verdi

Samsun-Çarşamba Havalimanından ilk 7 ayda 829 binden fazla yolcu uçtu

Haber Merkezi
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Samsun-Çarşamba Havalimanı İlk 7 ayda 829 bin yolcuya hizmet verdi
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Samsun-Çarşamba Havalimanında 7 aylık dönemde yolcu trafiği 829 bin 845, uçak trafiği 7 bin 999, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 7 bin 871 ton olarak gerçekleşti.

7 aylık dönemde 829 bin yolcu trafiği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun-Çarşamba Havalimanının 2024 yılı Temmuz ayına ve yılın ilk 7 ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre 7 aylık (Ocak-Temmuz) dönemde Samsun-Çarşamba Havalimanında yolcu trafiği 829 bin 845, uçak trafiği 7 bin 999, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 7 bin 871 ton olarak kayıtlara geçti.

Temmuz'da 138 bin 700 yolcuya hizmet verildi

Çarşamba Havalimanında Temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 113 bin 666, dış hat yolcu trafiği 25 bin 34 oldu. Böylece Temmuz'da toplam 138 bin 700 yolcuya hizmet verildi. Temmuz ayında Samsun-Çarşamba Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 215, dış hatlarda 203 olmak üzere toplamda bin 418’e ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise Temmuz ayında toplamda bin 589 ton oldu.

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