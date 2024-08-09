Taha Akgül Sivas’ın neresinden? Taha Akgül hangi köylü? soruları Paris’te mücadele eden güreşçimizin zaferinin ardından merak konusu oldu. Sivaslı olduğu bilinen başarılı güreşçi, hangi köylü olduğuyla merak ediliyor.

TAHA AKGÜL SİVAS’IN NERESİNDEN?

Taha Akgül 22 Kasım 1990 yılında Sivas’ta doğdu. Serbest stil 125 kiloda mücadele eden sporcu Ankara ASKİ Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. 3 kez dünya ve 11 kez Avrupa şampiyonu oldu.

TAHA AKGÜL HANGİ KÖYLÜ?

Taha Akgül aslen Sivas Yıldızeli’lidir. Başarılı güreşçinin hangi köylü olduğu ise net bilinmiyor. Başarılı kariyeriyle gençlerimize örnek olan Akgül spor hayatında 3 dünya 11 de Avrupa şampiyonluğu kazandı.

TAHA AKGÜL KİMDİR?

1990 yılında Sivas'ta doğdu. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi beden eğitimi bölümü mezun oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü yüksek lisans mezunu ve Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur. 10 kez Avrupa, 3 kez Dünya ve 1 kez de Olimpiyat Şampiyonluğu bulunan sporcu 10 kez Avrupa Şampiyonu olarak Avrupa’da serbest güreş tarihinde en fazla şampiyon olan sporcu olarak rekor kırmıştır. 2016 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanıdır. 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Spor Müşaviri olarak atanmıştır. 25 Eylül 2022 tarihinde Macar Bianka Cekusz ile evlenmiştir.