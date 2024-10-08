Hakan Güldağ ve Ali Ağaoğlu değerlendirdi: Altın ve petrolde baskı sürecek

Bu hafta Şans Sohbetleri'nde Ali Ağaoğlu ve Hakan Güldağ, jeopolitik gelişmelerin borsalar, Euro-dolar paritesi, petrol ve altın fiyatlarına etkilerini tartıştı.

Güldağ: Nasıl Bir Ekonomi YouTube kanalından pazar akşamı yayımlandı Şans Sohbetleri. İki acil çağrı yaptın. Merak edenler bu sayfadaki QR kodlarından dinleyebilir ya da izleyebilirler. Gazetede özellikle dünyada olup bitenlere birlikte bakalım istiyorum. Çünkü bizi etkileyecek pek çok gelişme var. Paritedeki hareketlilikle başlayalım mı?

Ağaoğlu: Olup bitenleri jeopolitik gelişmelerden ayrı değerlendirmek zor şu sıralar ama...

Güldağ: Kesinlikle ama petrol ve altını konuşurken ele alırız...

Ağaoğlu: O zaman Amerika'daki tarım dışı istihdam verileri ile başlayalım. Oradan pariteye gelelim. Tarım dışı istihdamda beklenenin epey üzerinde artışlar oldu.

Güldağ: Beklenti 150 bindi, gerçekleşme 250 binin üzerinde...

Ağaoğlu: Bunun etkisiyle tahvil tarafında sert hareketler oldu. 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 4'e yaklaştı. Bu şunu gösteriyor: Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimi gereksiz yüksek oldu. Aynı zamanda da gereksiz bir şekilde geç geldi.

Güldağ: Hisse senedi tarafında pek şikayet yok ama... Tarım dışı istihdam verisi sonrası bir hayli sektörü içeren yükseliş oldu. Neden geç geldi diyorsun?

Ağaoğlu: Çünkü Amerika’da reel faizlerin yüksekliği enflasyonist beklentiyi zorluyor. Ücret artışları ve istihdamın yüksek kalması, faiz indirimlerinin hızlı ve gereksiz olduğunu gösteriyor.

Güldağ: Seçim öncesi bir destek geldi ekonomiye Fed'den...

Ağaoğlu: Evet, işin politik tarafı da var. Borsacılar da işlerini daha rahat görecek. Bir zaman sonra gündeme gelecek olan Noel Baba rallisine daha iyi hazırlanırız düşüncesiyle borsa tarafı pozitif bir havaya büründü. Yani işler o kadar da resesyon endişesini gerektirmiyormuş demek ki.

Güldağ: Tahvilde beklentin?

Ağaoğlu: Tahvil tarafında erken fiyatlama yapıldığını düşünüyorum. Şimdi biraz düzeltme sürecinde. 4,25 seviyesinin üzerine çıkılmasını pek beklemem.

Güldağ: Şimdi kasım toplantısında Fed'den faiz indirimi beklentisi 25 baz puan. Bu da dolara güç kazandırdı. Dünya çapında...

Ağaoğlu: Paritede önemli bir etkisi oldu. Fed o kadar da hızlı faiz indirmeyecek düşüncesi ile Euro, dolar karşısında geriledi; parite 1,10’un da altına indi.

Güldağ: Nasıl bir seyir olur?

Ağaoğlu: Euro'da 1,12 seviyelerinin yüksek seviye olacağını söylemiştim. Şimdi Euro için işler biraz daha zorlaştı.

Güldağ: Parite beklentin nedir?

Ağaoğlu: 1,0875, 1,0925 bandına doğru hareket gelebilir. Ki 200 günlük hareketli ortalama oralarda... Özellikle Euro ihracatçısı olan şirketlerimizin yeniden 1,0750 altına doğru gidebilecek bir Euro'ya karşı bazı pozisyonlarını hedge etmelerinde fayda var.

Güldağ: Ya tersi olursa?

Ağaoğlu: 1,15 ihtimali azalmış durumda önümüzdeki 6 ay için…

Güldağ: Amerikan borsalarında en çok yükselen hisseler ise enerji hisseleri oldu. Jeopolitik etkilere bakarsan normal bir gelişme. Bir yandan da Amerika ile İsrail arasında "İran'ın ne kadar sert vurulacağına" ilişkin pazarlıklar yapıldığı yazılıp çiziliyor. Hiç şüphesiz bilmediklerimiz bildiklerimizden fazla bu konuda. Petrolde 75 doların üzerine bir çıkış oldu.

Ağaoğlu: O tamamen jeopolitik risklerden. 75 seviyesi kritikti. Kırılırsa yukarı çıkardı. Öyle de oldu.

Güldağ: Petrol fiyatı Brent'te 80 dolar sınırında. Beklentin ne?

Ağaoğlu: 81 dolar benim için tepe seviyelerden bir tanesi. Eğer 81 dolar seviyelerine gelirse, buradan önemli bir kâr realizasyonu ile birlikte yeni bir uzun vadeli satış dönemine gireceğini düşünüyorum. İran'a yönelik bir doğrudan saldırı olmadığı takdirde petrolün yeniden 75 doların altına ve hatta önümüzdeki yıl 65'li seviyelere gerileyeceğini düşünüyorum.

Güldağ: Anladığım kadarıyla ABD ile İsrail arasındaki pazarlıklarda İran'daki nükleer çalışmalara dönük tesisler ile petrol tesislerinin vurulması konusunda görüş ayrılıkları var. Sadece Çin'in İran'dan günde 1 milyon varilin üzerinde petrol ithal ettiği ve bunun Çin'in günlük petrol ihtiyacının yüzde 10'u olduğu düşünülürse sıkıntı tüm dünyada hissedilir.

Ağaoğlu: Önümüzdeki bir yılda İran’a doğrudan bir saldırı beklemiyorum. Karşılıklı bir güç dengesini tartma dönemi olacaktır. Ama petrolde baskı devam edecek.

Güldağ: Bunu kestirmek güç. Son açıklamalara bakarak bu işin bizi de içine çekme riskinin arttığını seziyorum. Mesela borsa o gün yaklaşık yüzde 3,5 düştü ama haftayı da yüzde 2,5 yükselişle kapadı. Ne bekliyorsun?

Ağaoğlu: Bize yönelik bir saldırı beklemiyorum. Ama jeopolitik riskler ve Türkiye'nin iç siyasetiyle ilgili söylemler, yabancı yatırımcıların gözünde Türkiye'nin risk primini artırabilir. Gerilim devam ettikçe işimiz zorlaşacak. Borsa geçen haftayı kapatırken tamamen teknik bir hareket yaptı. 2,60 dolar önemli bir destek seviyesi, teknik bir düzeltme alışı. Bu kadar sık gündemin değiştiği ortamlarda bu tür aşağı yukarı gidiş gelişler olacaktır.

Güldağ: Borsada dibe çok yakın olduğumuz söylemi yoğun... Ancak bu bir ileri, bir geri hareketi tam olarak ne jeopolitik riskler ne de teknik hareketler açıklayabiliyor. Borsada bazı güçlü borsa katılımcılarının etkisi de hissediliyor. Yabancıların olmadığı ortamda bu etkiler çok belirleyici oluyor. Peki altın ve gümüş için ne dersin?

Ağaoğlu: Bahsettiğin jeopolitik gelişmeler altını da çok ciddi etkiledi. Farklı olan gümüşün performansıydı. Gümüşte, 30,70 seviyesi benim için kritik bir teknik eşikti. O aşıldı. Cuma 32,94'lere yükseldi. Önümüzdeki haftalarda gümüşün daha fazla göz önünde olacağını düşünüyorum. Altın görece yatay seyir izliyor 2.650- 2.675 dolar bölgesi ons altın için aşılması gerçekten zor bölgeler.

Güldağ: Jeopolitik gelişmelerde biraz daha netleşme olursa...

Ağaoğlu: Aynen. Nereye gidecek sorusunun yanıtının biraz daha belirginleşmesi için jeopolitik gelişmelerin nereye evrileceğine bakmamız gerekiyor. Gümüşü yakından izlemekte fayda var. Eğer oradaki hareketler 33,10-33,15 bölgesini aşarsa önümüzdeki haftalarda gümüş 35'lere kadar gider.