SDT’ye 21 kat talep geldi

Uzay ve savunma sanayii alanında faaliyet gösteren SDT’nin yüzde 21.12’lik bölümü halka arz edildi. Halka arz, İnfo Yatırım liderliğinde toplam 32 üyeli aracı kurumun yer aldığı konsorsiyum aracılığıyla 28-29 Aralık tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile yapıldı. SDT’nin halka arz büyüklüğü 392 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arza filtrelenmemiş 902 bin 098 yatırımcı başvurusu gerçekleşirken, filtrelenmiş yatırımcı sayısı 838 bin 560 oldu. Talep toplama yöntemiyle halka arz katılımcı sayısında rekor kırıldı.

Halka arzda hisse payına fiyat 32 TL olarak belirlendi. Şirket çalışanlarına tahsisat tutarının yaklaşık 2,2 katı, bireysel yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 11,2 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsisat tutarının yaklaşık 36 katı, yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsisat tutarının 5,8 katı olmak üzere toplamda 20,5 kat filtrelenmemiş talep geldi.

Korkut: Hedef, istikrarlı büyümek ve ihracatı artırmak

Halka arz edilen şirket paylarının yüzde 1’i şirket çalışanlarına, yüzde 49’u yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40’ı yurt içi kurumsal ve yüzde 10’u yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Yurt içi bireysel yatırımcılar ve şirket çalışanları için eşit dağıtım yöntemi uygulandı. Halka arz sonrası şirketin ortaklık yapısı yüzde 74,94 Mehmet Dora, yüzde 3,94 Mustafa Fatih Ünal ve yüzde 21,12 halka açık oldu.



SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Ömer Korkut, kendilerini Türk savunma sanayiinde orta segmentte bir firma olarak konumlandırdıklarını söylerken son 5 yılda yakalanan istikrarlı büyümeyi devam ettirmeyi amaçladıklarını, mevcut faaliyetlerin yürütüldüğü yaklaşık 4.700 metrekare kapalı alana sahip tesislerin sağlanan büyüme nedeniyle kendilerine yetmediğini ve halka arzdan elde edilen kaynakla da yaklaşık 300 milyon TL yatırım bütçeli Ankara HAB’taki 28.000 metrekare kapalı alana sahip olacak yeni tesisi hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.



Uydu ve uzay alanındaki çalışmaların SDT için çok önemli olduğunu, bununla birlikte Anka, Atak, Hürkuş’un da aralarında bulunduğu Türkiye’nin milli hava platformlarının çoğunda SDT ürünlerinin yer aldığını ifade eden Korkut; radar, elektronik harp ve haberleşme sistemleri, veri kayıt, silah ve platform yönetim sistemleri, simülasyon projeleri, pod seri üretim projeleri, uçak durdurucu sistemleri, iş ortaklıkları aracılığıyla da jammer projelerini tamamladıklarını ve ihracat başarılarına imza atmaya başladıklarını söyledi. 2022'de önemli ihracat bağlantıları yaptıklarını ve ihracat oranını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Korkut, “Halka arzdan elde ettiğimiz istikrarlı büyümeyi önümüzdeki dönemde artırarak devam etmeyi hedefliyoruz” dedi.